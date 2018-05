Histoire de ces étranges couvertures de science-fiction

Depuis ses premiers pas dans le monde du pulp, la littérature de science-fiction s’en est donné à cœur joie, que ce soit dans l’exploration du monde ou la recherche de multiples futurs. Mais également dans l’Art Subtil de la Couverture qui Accroche l’Œil.







Quand Frank R. Paul démarre sa carrière d’illustrateur de couvertures, pour Amazing Stories, c’est avec la complicité d’un éditeur de génie : Hugo Gernsback, en 1914. Et très certainement, ses productions étaient les plus étranges que l’Amérique n’ait alors jamais vues...

C’est pourtant à cette époque que démarre le monde étrange et mystérieux de la science-fiction, avec l’explosion de fanzine et de pulps, qui ont donné vie aux histoires et aux premières explorations. L’idée était d’illustrer la thématique principale de la parution, avec un dessin frappant et chargé de sens. De quoi capter l’attention tout de suite, sans fioritures... mais avec une pointe d’excentricité.

Dans une vidéo le Nerdwriter propose de suivre comment ces dessins ont suivi le temps – insectes géants, machines volantes, extraterrestres plus ou moins bien intentionnés, etc.

Un aperçu global, jusqu’à l’arrivée dans les années 30 de nouvelles œuvres, montrant que le genre avait pris son envol, et allait chercher des sujets plus étranges encore. Or, l’introduction du format poche aura plus d’effets encore...

La vidéo est extrêmement intéressante, et elle possède des sous-titres en anglais pour aider à suivre.