Histoire de la datavisualisation, du Moyen Âge à l'ère numérique

< >





« Ces magnifiques exemples historiques de visualisation des données peuvent s’apprécier comme de pures œuvres d’art, saisissant le spectateur par un sentiment d’étonnement et de grandeur », indique Michael Friendly, psychologue américain, professeur à l’Université York de l’Ontario (Canada) et directeur du service de conseil en statistique.Ce sont en effet près de 400 exemples empruntés à la technologie, la cartographie ou la zoologie qui enrichissent cet ouvrage — une perle pour les créateurs, les passionnés d’histoire et les assoiffés de connaissance.À l’ère du « big data » et de la diffusion numérique, alors que les informations voyagent plus vite et plus loin et que les médias se disputent une part volatile de l’attention des internautes, l’infographie est propulsée sur le devant de la scène, indique l’éditeur.À la fois nuancée et claire, elle sait traduire des idées abstraites, des statistiques complexes et des découvertes inouïes sous une forme synthétique, percutante et esthétiquement maîtrisée.Cartographes, programmeurs, statisticiens, designers, scientifiques et journalistes ont développé un nouveau champ d’expertise dans la visualisation des connaissances.Sandra Rendgen, Julius Wiedemann — History of Information graphics — Taschen — 9783836567671 – 50 €