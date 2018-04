Histoires d'Israël : dix romanciers racontent 70 ans d'un Etat

Si le roman est un miroir que l’on transporte avec soi le long du chemin — Stendhal peut horrifier, il n’en reste pas moins brillant — les romanciers en sont les transporteurs. Arte, pour parler de la société israélienne, invoque le témoignage de 10 auteurs.





© Roche productions



Histoires d’Israël par ses écrivains est un documentaire qui sera diffusé ce 25 avril sur la chaîne franco-allemande. « À l’occasion du 70e anniversaire de l’État juif, dix écrivains israéliens réputés braquent les projecteurs sur leur pays. Armés de leur perception singulière, ils en esquissent la silhouette au quotidien, de l’intérieur. »



Réalisé par William Karel et Blanche Finger, il propose le regard de ces dix écrivains, reconstituant la « folle mosaïque qui constitue leur pays, et nous révèle toutes les ambiguïtés de leur société, entre un quotidien qui parfois les submerge, et cette vitalité créative qui ne les quitte pas ».

À travers ce portrait inédit d’Israël, on retrouve les problématiques quotidiennement rencontrées : le poids du passé, le projet sioniste, les Palestiniens, la religion, l’armée, les tensions sociales, les fractures territo­riales....

« Histoires d’Israël de William Karel et Blanche Finger donne un portrait original et subjectif de ce pays, où la littéra­ture permet de comprendre la géopolitique », explique la chaîne. Avec les témoignages de David Grossman, Amos Oz, Avraham B. Yehoshua, Alona Kihmi, Meir Shalev, Zeruya Shalev, Eshkol Nevo, Etgar Keret, Benny Barbash et Ronit Matalon. À retrouver à 22 h 50, durée 52 minutes.

Le 24 avril, c’est un autre documentaire, par les mêmes réalisateurs, qui sera proposé : Une Terre deux fois promise, Israël — Palestine.