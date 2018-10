Historien spécialiste de la Révolution française, Michel Vovelle est décédé

L’Histoire vient de perdre l’un de ses plus fervents amis et défenseurs : Michel Vovelle est décédé ce 6 octobre. Spécialiste de la Révolution française, il avait succédé à Albert Soboul à la tête de l’Institution d’histoire de la Révolution française, entre 1981 et 1993.





Michel Vovelle - crédits, La Découverte

Michel Vovelle a été le titulaire de la chaire d'histoire de la Révolution française à l'université de la Sorbonne. Son œuvre considérable comprend plusieurs dizaines de titres, dont Religion et Révolution: la déchristianisation de l'an II (1976), La mort et l'Occident, de 1300 à nos jours (1983), Idéologies et mentalités (1992), La découverte de la politique : géopolitique de la Révolution française(1993), Les mots de la Révolution (2004), indique son dernier éditeur, Max Chaleil.

Emotion et respect à la nouvelle de la mort de Michel Vovelle. Son oeuvre d'historien du XVIIIe et de la Révolution française marque des générations d'historiens: "Parti de la Révolution,j'y suis revenu,mais cette fois avec le souci ou la curiosité de l'historien des mentalités" pic.twitter.com/DYQhRUgDj5 — Gilles Pécout (@GillesPecout) October 6, 2018

« Ses ouvrages lui ont conféré une réputation internationale en matière d’histoire de la Révolution, des mentalités et de la politisation des sociétés modernes », poursuit-il.

Ses premiers travaux portèrent pourtant sur l’anthropologie et l’histoire religieuse dans la France contemporaine. On lui doit notamment une thèse examinant la déchristianisation en Provence. Un concept qui le suivra durant toute sa carrière.



Nombre de ses ouvrages furent publiés aux éditions La Découverte.