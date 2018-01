Hobart, la ville américaine qui compte 5 librairies pour 400 habitants

Village microscopique des États-Unis, situé dans l’État de New York, Hobart comptait 441 âmes lors du dernier recensement de 2010. Mais en 2016, la population était retombée à 403 personnes. Arrondissons à 400, cela facilitera le calcul. Parce que ce village compte assurément le plus grand nombre de librairies pour la population. Pour chaque 80 personnes, une librairie. Le rêve !





Hobart compte deux restaurants, un café, aucun bar, mais cinq librairies indépendantes : un miracle. Dans la rue principale, cinq établissements se partagent le marché. Et suivant ses goûts, on ira plus facilement vers les uns ou vers les autres.

Diana et Bill Adams, fraîchement retraités, ont découvert le village au cours de l’un de leurs voyages à travers la région. Intrigués, ils s’arrêtent, et découvrent un endroit « charmant et un peu rustique, mais civilisé ». Le couple, lui ancien médecin, elle avocate, cherchaient que faire de leur retraite.

En 2001, ils repèrent une petite boutique et prennent la location. Bill disposait d’un grand stock de livres, et commence à les installer. La suite devient simple : une première librairie est ouverte, et l’on peut y trouver des classiques en grec, chez Wm. H. Adams Antiquarian Books.

Et ce fut le tour de Barbara Balliet et Cheryl Clarke, d’ouvrir Blenheim Hill Books. Vinrent ensuite d’autres boutiques : Creative Corner Books, spécialisé dans l’artisanat et toutes sortes de bricolages. Enfin, Liberty Rock Books et Mysteries & More... Fut un temps, Hobart avait même un relieur implanté dans la ville.

Lieu de pèlerinage, assurément, Hobart a été classé Ville du Livre, et s’est même doté d’un International Bookport.

