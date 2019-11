Hollande à Lille : “Certains ont trouvé normal de détruire des livres”

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Les conditions de vie des étudiants

À #Lille 2, la conférence de François Hollande perturbée par des étudiants de la fac. pic.twitter.com/QsSnZHEKoV — Nicolas Farmine (@NFarmine) November 12, 2019

“Normal de détruire des livres”

« Ils forcent les portes d’un amphithéâtre, saccagent des livres et empêchent un ancien Président de la République de s’exprimer au sein d’une université. Intolérable entrave à la liberté d’expression et à la liberté de débattre », déplore le ministre de la Culture, Franck Riester. Mais il n’empêche : les faits sont là.Venus manifester contre la précarité, alors qu’un étudiant originaire de Saint-Étienne et âgé de 22 ans s’est brûlé vif, devant un CROUS à Lyon, le 8 novembre.Réunis devant l’université, entre 300 et 400 manifestants venaient donc originellement réclamer des mesures pour que les conditions de vie s’améliorent. Ils pointaient notamment la dégradation de résidences universitaires au sein de Lille.C’est vers 14 h qu’ils sont parvenus à entrer, débordant les forces de police mobilisées pour la venue de l’ancien chef de l’État. « Il y a une émotion légitime après le geste désespéré d’un étudiant à Lyon et le président la comprend. Il est compréhensible que certains étudiants se soient saisis de la venue d’un ancien président pour médiatiser leurs revendications », écrira pas la suite un proche de François Hollande.Et les réactions se sont multipliées et notamment celle de la librairie Meura qui était chargée des ventes du livre, au sein de l’amphi, et au terme de la rencontre. Un événement qu’elle avait préparé avec la librairie L’Affranchie, considérant que l’affluence nécessiterait du renfort.« Avant l’arrivée de l’auteur, l’amphithéâtre a été envahi par des manifestants. Certains se sont immédiatement saisis des livres disposés sur la table et ont commencé à les déchiqueter. L’espace dédié aux libraires a été saccagé », témoigne-t-elle.« Lorsque je me suis approchée des manifestants, dans l’espoir de sauver les 3 cartons restants, rangés sous le stand, j’ai expliqué que ces livres étaient fournis par des libraires, qui plus est indépendants et petits. On m’a répondu avec un grand sourire et un haussement d’épaules : “Elle se fera rembourser ! ”. »Exemplaires piétinés et aspergés de café, directement dans les cartons…« Mais je n’oublierai pas que certains ont trouvé normal de détruire des livres. En justifiant le geste de déchiqueter chaque livre par la situation dramatique de ce jeune homme à Lyon. […] En justifiant le geste d’arracher les pages des livres une à une par le refus de discuter avec un auteur honni. Comment continuer à travailler dans une librairie, indépendante, spécialisée, s’il n’est plus envisageable de parler avec ceux qu’on abhorre ? »Et d’assurer qu’une plainte doit être déposée — et la librairie a décidé de fermer ce 13 novembre, épuisée par ce qui a été vécu.