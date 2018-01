Holmes, Dracula... Nous sommes une légende, les mythes modernes sur France 5

La chaîne France 5 présente une nouvelle série documentaire consacrée aux mythes modernes, apparus dans les pages des chefs-d’œuvre de la littérature. Le roi Arthur et ses preux chevaliers, Dracula, Tarzan & Jane, Don Juan, Robinson Crusoé, Sherlock Holmes, Frankenstein, Jim Hawkins et Long John Silver, Don Quichotte, Alice… En 10 épisodes, « Nous sommes une légende » évoquera de grands personnages de la littérature échappés de leurs créateurs.

(dynamosquito, CC BY-SA 2.0)

Sherlock Holmes est le mythe littéraire par excellence. Imaginé en 1887 à des fins alimentaires par un Conan Doyle aux plus hautes ambitions littéraires, Sherlock Holmes échappe presque aussitôt à son auteur, porté par l’enthousiasme d’un public qui s’en empare, le façonne jusque dans ses vêtements, son apparence physique, certains de ses objets fétiches, et finit par le croire vivant, personnage réel, auquel on écrit, dont on sollicite l’aide ; voici le malheureux auteur qui se retrouve transformé en secrétaire de sa créature, submergé de courriers qu’on le prie de transmettre au détective…

Ils apparaissent un jour par surprise dans les pages d’un livre, mais à peine nés, voilà qu'ils échappent à leurs auteurs, traversent les continents, puis les siècles, et s'affirment immortels ! À travers 10 épisodes de 52 minutes chacun, France 5 étudiera ces grandes figures de la littérature et leurs nouvelles vies sans leurs créateurs...Pour la première émission, « Sherlock Holmes contre Conan Doyle », Antoine Coursat a interrogé Rémi Guérin auteur de BD, Aurélie Ludot, chargée de création du jeu vidéo Sherlock Holmes chez Frogware et Bernard Oudin, écrivain spécialiste de Sherlock Holmes, pour évoquer leur vision du personnage et de son univers.Le tournage a également eu lieu en Suisse au Musée Sherlock Holmes de Lucens pour rencontrer le conservateur, à Lyon au Musée de la police scientifique avec Pierre Bayard, écrivain et psychanalyste, et JP Crauser, spécialiste d’Edmond Locard, à Londres avec Roger Johnson, Président de la société Holmésienne UK, et avec le responsable des archives du Musée Sherlock Holmes et l’écrivain Matt Wingett, à Portsmouth.Le documentaire est réalisé par Emmanuelle Nobecourt, et sera donc diffusé le dimanche 18 février à 9h25. Les deux épisodes suivants seront consacrés à Tarzan (réalisation de Priscilla Pizzato) et Dracula (réalisation d'Emmanuelle Nobécourt).