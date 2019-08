Hommage à Toni Morrison : “dérapage choquant” de la ministre du Travail

Muriel Pénicaud - Jacques Paquier, CC BY 2.0

Hommage à une très grande dame, écrivaine, poète et militante, Toni Morrison. Grâce à elle, les noirs (sic) ont enfin pu entrer par la grande porte dans la littérature. Les mots réveillent les consciences et les cœurs, ils font reculer le racisme et la haine. Les mots ont un pouvoir.