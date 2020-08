Hong Kong : des manuels scolaires révisés, nouvel acte de censure ? 

Les bibliothèques de Hong Kong ne sont pas les seules institutions à subir les conséquences de la « Loi sur la sécurité nationale » entrée en vigueur le 30 juin dernier. Des éditeurs ont en effet été priés d’apporter des modifications et de supprimer certains passages de leurs manuels scolaires, après les avoir soumis à des contrôles pour la rentrée prochaine.







Après avoir été soumis à des vérifications menées par une équipe de professionnels nommés par le Bureau de l’éducation de Hong Kong, huit manuels consacrés aux études libérales ont fait l’objet de révisions. Les éditeurs — parmi lesquels figurent Aristo Educational Press et Hong Kong Educational Publishing Co — ont en effet été invités à revoir et/ou supprimer certains passages de leurs livres scolaires.



Parmi les modifications qui ont été apportées, les références à la séparation des pouvoirs, les slogans de protestation ainsi que des photographies de militants tenant des pancartes ont été volontairement ôtés des ouvrages, précise le média



Le Hong Kong Educational Publishing Co a également précisé dans la version révisée d’un de ses ouvrages que les manifestants qui enfreignaient les lois seraient tenus pour responsables.

Un acte de censure ?



Si ces modifications ont été apportées de manière volontaire par les éditeurs, conformément aux recommandations du Bureau de l’éducation de Hong Kong, il s’agit pour certains professionnels d’une nouvelle forme de censure.



Pour rappel, les études libérales sont obligatoires pour les étudiants hongkongais de cycle supérieur. Cependant, elles ont récemment fait l’objet de plusieurs critiques auprès des pro-Pékin. Ces derniers dénoncent entre autres le fait que les ressources pédagogiques comme les manuels peuvent être choisis par les écoles sans l’approbation du gouvernement.



Si les tentatives de censure touchaient déjà le milieu scolaire, pour Cheung Yui Fai, membre du conseil exécutif du syndicat des enseignants, ces contrôles vont plus loin. « Les manuels peuvent désormais ne plus refléter la vraie image de Hong Kong », a-t-il souligné à



