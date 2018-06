Honolulu : la plus grande vente de livres d'Hawaï galvanise l'île

Plus de 400 volontaires mobilisés, et voici comment la plus grande vente de livres de l’île aboutit à une offre de 150.000 ouvrages. Ce 16 juin, pour la 71e édition, l’événement annuel ouvrira ses portes, soutenu une fois encore par les Friends of the Library of Hawaii.





Edmund Garman, CC BY 2.0



Il s’agit là de la plus ancienne vente de livres – organisée pour la première fois en 1947, elle avait alors permis d’amasser quelque 400 $. Aujourd’hui, l’organisation a pris de l’ampleur, proposant un nombre considérable de livres, tous offerts par la communauté.

La vente sert à renflouer les caisses des bibliothèques de l’île : Nainoa Mau, directrice de l’association des Amis de la Bibliothèque d’Hawaï assure que, comme toujours, on pourra faire des affaires à des prix intéressants.

En moyenne, les livres sont vendus pour 2,50 $, mais il arrive que des exemplaires rares partent pour 1100 $. « Une année, nous avons vendu un ouvrage pour 6000 $ », souligne la directrice.

La vente se prolongera jusqu’au 24 juin, et plusieurs opérations sont prévues, avec des remises de 10 %, ainsi que des journées pour les enseignants, bibliothécaires, militaires et séniors.





Cette fête du livre fait venir chaque année près de 15 000 personnes — et le plus difficile reste de faire son choix. « Cela reste une excellente manière de fournir un service en faveur de l’alphabétisation et de l’éducation, à des prix abordables, pour notre communauté », conclut la directrice.

La vente se déroule à Honolulu, dans la cafétéria du lycée McKinley.

via HawaiiNewsNow