Horrifiées par le projet de loi des bibliothèques du Missouri, les institutions se mobilisent

Début janvier, un projet de loi a été déposé dans l’État du Missouri (États-Unis) afin de légaliser l’interdiction de certains livres considérés comme « matériels sexuels inappropriés » dans les bibliothèques publiques de la région. Si certains établissements approuvent l’objet de cette législation au nom de la protection des enfants, d’autres s’en alarment. Face à ce qu’ils caractérisent comme une « intention de censure », de nombreuses organisations se mobilisent.



Pour rappel, cette proposition s’inscrit dans le projet sur la Surveillance parentale des bibliothèques publiques, ou projet de loi n° 244, déposé ce 8 janvier par le représentant de l’État du Missouri, le républicain Ben Baker. Le texte entend déplacer le « matériel sexuel inapproprié » des étagères des bibliothèques pour « une autre section n’étant pas destinée aux enfants ».Pour l’évaluation du potentiel caractère licencieux des livres, la législation envisage aussi la mise en place d’un conseil, composé de cinq membres élus lors d’une assemblée municipale. Une proposition qui a mis le feu aux poudres, d’autant que les bibliothécaires qui refuseraient de se conformer à la loi seraient passibles d’une amende de 500 $ ou d'une peine d’emprisonnement pouvait s'étendre jusqu’à un an.Face à de telles propositions, de nombreux établissements et associations s’étaient indignés. Notamment les bibliothèques. Carrie Cline, directrice de la bibliothèque du comté de Neosho Newton, affirmait à ce titre que le choix d’un contenu approprié devait se faire entre l’enfant et les parents.« Je pense que si les enfants optent pour quelque chose d’inapproprié, quelle qu’en soit la raison, cela constitue un grand moment d’apprentissage entre eux et leurs parents. Pour que ces derniers expliquent en quoi eux pensent que ce choix ne convient pas, avant de le redéposer. »Mais aussi l’association des bibliothèques du Missouri et PEN America, qui s’étaient fermement opposés à un tel projet de loi. Depuis, d’autres institutions se sont mobilisées. « J’ai été contacté par mes collègues à travers l’État. Ils sont tous très très contrariés. L’Association des bibliothèques du Missouri en est très consciente, tout comme l’American Library Association », explique aujourd’hui Carrie Cline.

Un projet de loi “inconstitutionnel”

De plus, l’association des bibliothèques du Missouri travaille en étroite collaboration avec le Bureau de la liberté intellectuelle de l’American Library Association ainsi que le Chapter Relations Office pour mettre à mal le projet de loi, affirme sa présidente Cynthia Dudenhoffer.« Selon Baker, la législation ne se concentre pas sur la censure des ouvrages, mais plutôt sur l’interdiction de programmes comme la lecture faite pas des Dragqueens. Mais voilà, le projet de loi ne mentionne que les livres » poursuit-elle. « Le projet de loi, tel qu’il est rédigé, comporte plusieurs éléments qui, à notre avis, seront jugés inconstitutionnels. Nous mettons tout en œuvre pour rédiger un plaidoyer qui pourra l’arrêter. »« Le Missouri House Bill 2044 propose clairement des politiques et des procédures qui menacent la liberté des utilisateurs de bibliothèques de lire, et violent notre engagement profond envers la liberté intellectuelle des familles et des individus, tel qu’exprimé dans la Charte des droits de la bibliothèque de l’ALA », déclare à son tour Deborah Caldwell-Stone, président de la Freedom to Read Foundation, partenaire de American Library Association.« Nous soutenons le droit des familles et des individus de choisir des ouvrages parmi un large éventail. Les bibliothèques publiques ont déjà mis en place des procédures qui aident les parents à sélectionner le matériel qui correspond au mieux aux besoins de leur famille, sans censurer le matériel ni porter atteinte aux droits des individus de choisir les livres qu’ils veulent. »La Coalition nationale contre la censure (NCAC), qui regroupe près de 50 organisations américaines et qui entend défendre la liberté de pensée et d’expression, s’est également jointe à la cause pour « s’opposer à ce projet de loi dans le Missouri qui menace la liberté de lire dans les bibliothèques publiques de l’État. »« Le NCAC continuera de soutenir l’American Library Association et la Missouri Library Association dans la protection des droits des Missouriens de lire librement, d’accéder à l’information et d’explorer des idées », déclare-t-elle dans un communiqué