Hors Textes, site de rencontre pour amoureux de livres et de lecture

« Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue... » C’est ainsi que Phèdre décrit sa rencontre avec Hors Textes. Cette femme que l’on sait très réservée tout de même, ajoutait : « Un trouble s’éleva dans mon âme éperdue ; — Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler ; Je sentis tout mon corps et transir et brûler... » Diable !









Le monde moderne évolue bien vite, et pour y répondre, il faut sortir des sentiers battus. C’est ce que le nouveau réseau Hors Textes entend proposer. Un espace indépendant de rencontres et d’échanges, où l’on parle de livres, et plus si affinités.



Lancé aujourd’hui, Hors Textes s’inspire de la logique reconnue de Geekmemore, site de rencontres qui avait tout misé sur la culture geek, évidemment – qui à ce jour compte plus de 300.000 inscrits. Cette fois, c’est une autre promesse que délivrent les fondateurs : Hors Textes veut apporter « une véritable expérience d’immersion et de partage dans le monde des littératures ».

Dans un premier temps, on se connecte, avec une inscription payante, et l’on plonge ensuite vers l’aventure. En effet, le profil va avant tout porter sur les goûts littéraires, les auteurs et les courants que l’on apprécie tout particulièrement.



À la rencontre de nouvelles lectures...

Il devient possible d’échanger avec les membres, partager ses coups de cœur et découvrir des nouveautés. Mais le site propose également un contenu culturel éditorialisé, permettant à ses membres de consulter des centaines de chroniques littéraires, de suivre l’actualité autour du livre, ou encore de participer à des événements culturels.

Ensuite, on y retrouve des éléments classiques, comme l’agenda des sorties retenues et sélectionnées, un outil de messagerie pour des discussions en direct, la liste de contacts et ainsi de suite.



Plusieurs partenaires sont réunis pour accompagner le lancement : médias, blogueurs, book TV, etc. Évidemment, ActuaLitté figure parmi les rédactions présentes. Tous les jours, les utilisateurs pourront également lire et partager les articles de notre rédaction – et d'autres qui se font l’écho de l’actualité littéraire – ainsi que des blogs littéraires sélectionnés par Hors Textes. De la rentrée littéraire aux fan fictions en passant par le thriller ou la fantasy, Hors-Textes regroupera tout ce qui fait l’actualité du livre.









A ainsi été mis en place un outil spécialement dédié aux goûts littéraires des utilisateurs, ainsi à la création de leur profil sur Hors-Textes. Il est possible dévaluer son intérêt parmi vingt courants littéraires différents : Fanfiction, Young Adult et Jeunesse, BD-Comics et Manga, Fantasy, Science-Fiction, Politique et Société, Beaux Livres, Romantica et Érotique, Ésotérisme et Spiritualité, Bien-Être et Développement Personnel, Histoire, Fantastique et Terreur, Romance et New Adult, Romans et Littérature, Théâtre et Poésie, Philo et Socio, Bit-Lit, Littérature classique, Pop Culture et Culture Geek, Thriller et Polar.



Hors-Textes se fera fort de proposer à ses membres un agenda culturel : une expo à ne pas manquer, un musée éphémère, un concert... Bien évidemment, les membres pourront également créer leurs propres événements et organiser des sorties entre elles et eux.



Enfin, de nombreuses rubriques du site sont dédiées au partage des coups de cœur, à la découverte de nouvelles lectures, et même aux échanges avec les auteurs ! En surfant régulièrement sur le site, les membres gagneront des points qu’ils et elles pourront dépenser sur la page [Les Enchères] et ainsi gagner de nombreux livres. La rubrique [Les Lectures du moment] proposera une sélection des dernières nouveautés à découvrir.



Évidemment, la fiche des membres comporte un encadré [Mes Œuvres du Moment] afin de partager ses coups de cœur et ses PAL (Piles À Lire).



Hors Textes est à découvrir à cette adresse.