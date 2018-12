Houellebecq : à la cour du roi, le bouffon n'est plus celui qu'on croit

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 (mosaÏque Houellebecq, travail de Clément Mitéran)



A propos de « exclu on a lu le nouveau #Houellebecq » quelle exclu? Vous avez juste grillé l’embargo respecté par tous les autres journalistes qui ont également lu « Sérotonine » #EthiqueConnaisPas #ShameOnYou #JeromeGarcin @Ed_Flammarion https://t.co/XtKuDGaIKq — Alain Jean-Robert (@alainje) December 19, 2018



Le livre dont vous ne devez rien savoir, encore

La rengaine du buzz autour de Houellebecq

Vitesse, précipitation, et après nous le déluge

Marcher sur les plates-bandes ou empiéter sur Plateforme ?

Tout a commencé avec L’Obs et Les Inrocks : les hebdomadaires sortant un numéro double pour les deux semaines à venir, on a retrouvé dans leurs colonnes la chronique dudit roman, logiquement interdite. Réaction fulgurante du responsable livre de l’AFP, qui dénonce l’exclusivité revendiquée par L’Obs :Rapidement, ce dérapage très contrôlé, devient un sujet : on parle d’éthique journalistique, de publicité mensongère – quelle exclu ? – ou encore de mépris vis-à-vis des lecteurs, comme le souligne justement Bernard Lehut de RTL. Parce qu’évidemment, à cette heure, la distribution des livres en librairies n’a pas encore commencé, tant s’en faut. Et de toute manière, les librairies ont interdiction de commercialiser avant le 4 janvier. Alors, la presse s'étripe.En faisant le tour des boutiques, ActuaLitté a pu apprendre que Flammarion, l’éditeur, avait fait parvenir des services de presse aux libraires. Mais pas partout en France. « C’est pénible d'ailleurs, parce que ces exemplaires de presse sont rares, et qu'on en aurait bien besoin… Les journalistes pourraient d'ailleurs recevoir la version numérique, et nous le papier », indique un libraire qui n'a pas été servi. En région parisienne ou à Paris, les livres ont été reçus voilà 48 heures.Sauf que chat échaudé craint l’eau froide : le dernier Houellebecq, Soumission, s’était retrouvé piraté près de 15 jours avant sa mise en vente. Et ce, alors que le premier fichier diffusé avait été scanné à la main, et transformé rudimentairement en fichier PDF. Pas question de risquer de faciliter le travail de piratage en fournissant directement du numérique.Quelques librairies parisiennes nous assurent donc avoir reçu un exemplaire, avec un petit mot de Teresa Cremisi. Si l’éditrice a quitté la direction de Flammarion en juin 2015, elle reste en effet directrice de collection – et Houellebecq est un chouchou historique.« Les représentants qui étaient venus nous avaient annoncé un nouveau roman de Michel, en précisant qu’il y aurait un embargo sur le contenu de Sérotonine . On a dû le travailler à l’aveugle. Mais sur un Houellebecq, on ne risque pas grand-chose », précise un libraire de la grande couronne.La fuite dans la presse ne semble pas intéresser le moins du monde les libraires. « D’abord, c’est Houellebecq : la presse ne changera pas grand-chose à ce que l’auteur peut vendre, sur son seul nom », poursuit-il. « Ça participe d’un élan global : le texte va buzzer, Houellebecq a déjà commencé avec ses déclarations sur Trump… »Ce qui préoccupe plus, c’est la méthode employée, s’interroge une libraire parisienne : « Quand Gallimard impose un embargo pour le prochain Rowling, personne ne reçoit le livre avant la date de l’office. Si Flammarion avait espéré que son embargo soit cassé, on a le sentiment qu’il ne s’y serait pas pris autrement. Comment croire que la presse ne va pas se ruer dessus ? »Et pour cause : l’émulation d’une polémique, ajoutée aux propos de l’auteur sur le président américain… « Il faut du grand spectacle, et ces éléments en font pleinement partie », soupire-t-elle. Tout cela participe d’un plan de communication comme on les connaît maintenant pour ses romans.Un libraire lyonnais nous précise : « Ça rappelle l’époque où Claude Durand avait débauché Michel, pour lui faire signer La possibilité d’une île chez Fayard. Le livre avait été lancé comme une nouvelle bagnole, avec une débauche de superlatifs et d’investissement. » Dont un chèque d’un million d’euros, et des ventes au terme desquelles, la maison s’en sera sortie avec une opération blanche, prenant en compte la promotion.Ce qui inquiète la librairie, en revanche, ce sont les conséquences de cette précipitation médiatique. Parce qu’évidemment, après que deux médias sont passés outre l’embargo, d’autres se sont précipités. Trop empressés de profiter de la manne, certains se sont drapés dans une confortable indignation… pour donner leur avis sur le livre « La conséquence serait marginale, mais le fait que la presse s’engouffre pourrait encourager à la vente de livres d’occasion », continue le libraire lyonnais.Les services de presse reçus tant par les journalistes que par les libraires, qui seraient revendus via différents services. « Pour avoir le Houellebecq en avant-première, certains accepteraient certainement de payer plus cher que le prix de vente fixé par l’éditeur », déplore un libraire du Sud. « Il suffirait que, via Amazon, alors que le titre est indiqué comme en précommande, une version d’occasion soit proposée. »Sur cette plateforme comme d’autres d’ailleurs. « On assiste d’ailleurs au développement de forme d’arnaque étonnante : quand un livre est épuisé sur Amazon, des revendeurs le proposent à un tarif bien plus élevé. » Dans ce cas précis, le revendeur a contacté la librairie, payant le prix de vente classique, et demandé que le livre soit expédié au tiers qui l’avait acheté – dans un colis sans facture.« Nous avons compris l’escroquerie quand il a fallu contacter la cliente à qui nous devions expédier le livre, pour un problème d’adresse. Ayant vu le livre épuisé sur Amazon, elle était disposée à l’acheter plus cher, d’occasion. »Pour l’instant aucun exemplaire d’occasion n’est encore proposé sur les plateformes : la plupart ne permettent pas de revendre un titre qui n’est pas encore référencé et commercialisé. Mais sur d’autres, type eBay ou Le Bon Coin, ce genre de considération se balaye avec allégresse.Reste que si la presse attire l’attention du public, ce sont les sites de vente en ligne permettant les précommandes qui vont se frotter les mains… Amazon en tête de liste. « Et il y a fort à parier que le public, de toute manière, n’a rien vu passer. Voire s'en moque éperdument. » Le petit monde germino-pratin s’empoigne bien souvent dans l’indifférence générale.Comment, d’ailleurs, un éditeur peut-il espérer qu’un écharpage médiatique puisse avoir la moindre incidence sur les ventes, à plus de quinze jours de la mise en vente ? Nous ne sommes pas même dans une querelle de contenu… Le dernier Houellebecq avait eu un écho troublant avec l’attentat perpétré chez Charlie Hebdo, le jour même – et la connexion avec le sujet même du roman. D’ailleurs, l’hébdomadaire satirique n’a pas manqué de jouer dessus.« L’autre point, qui sera plus problématique, c’est la chaîne logistique du distributeur. Comme toujours, elle va travailler de telle sorte que tous les libraires ne seront pas servis en même temps. Et certains seront fournis le 28 ou 29 décembre, avec la possibilité de vendre le livre avant les confrères », lâche un libraire de banlieue parisienne.« Ce genre de cas de figure se remarque, pour des grandes sorties. Notre profession cède parfois à l'appel des sirènes, en ne respectant pas les dates de mise à l’office. L’éditeur n’est pas responsable de ces pratiques. En revanche, il devrait avoir à coeur de trouver la solution logistique pour que tout le monde soit servi en même temps. »Pour éviter, de toute évidence, La possibilité d’une fuite…Quant à nous, aucun avis à donner : le livre ne nous est pas parvenu. On dit que la presse écrite rame, que la presse spécialisée en bave : manifestement internet n'a pas encore été vu comme une solution.Car au final, on se retrouve face à une tempête dans un dé à coudre, avec un crime d'embargo balayé qui ne profite à personne. A regarder comme Saint Simon observait la cour du roi : « On donna à Monseigneur force émétique, et sur les deux heures, il fit une prodigieuse évacuation par haut et bas. »