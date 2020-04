Huit éditeurs indépendants s’associent pour sauver leurs livres

Kranich17





L’opération « les livres de mars font le printemps » consiste à promouvoir des textes destinés à sortir en mars de cette année et qui n’ont pas pu avoir le succès qu’ils méritaient, les libraires ayant fermé leurs portes. Les éditions Asphalte, La Baconnière, Aux Forges de Vulcain, Le Nouvel Attila, L’Œil d’or, La Peuplade, les éditions du Sonneur et les éditions du Typhon se sont réunies autour de ce projet commun.Ces maisons indépendantes ne publient que peu de titres chaque année, dans une adresse directe aux libraires, ils déclarent : « Tous les ouvrages présentés sont ainsi des textes dans lesquels nous croyons fermement et que nous voulons soutenir le plus loin et le mieux possible. Nous avons donc décidé de vous proposer ce récapitulatif de nos publications de mars et que vous n’avez peut-être pas eu le temps de remarquer. Car au sortir de ce confinement, vous serez plus encore les ambassadeurs de nos catalogues auprès des lecteurs. »Pour les libraires qui souhaitent avoir accès à ces textes, il suffira de contacter directement les éditeurs pour recevoir ensuite une version numérique de l’œuvre.La liste des titres est proposée ci-dessous :