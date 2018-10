Huit jours après la passation, Franck Riester toujours sans cabinet

Huit jours après la nomination de Franck Riester au ministère de la Culture, toujours pas l’ombre d’un cabinet, cela interroge. Et dans la presse, on se pose des questions à ne plus savoir quoi en penser...



(Richard Ying, CC BY ND NC 2.0)



Dans la Tribune de l’Art, c’est ouvertement que l’on pose le problème : « Un ministre a-t-il aujourd’hui, sous la présidence d’Emmanuel Macron, une quelconque autonomie ? » Et pour cause : Franck Riester avait manifestement l’intention de proposer comme directeur de cabinet l’actuel Médiateur du livre, Olivier Henrard.

Ce dernier avait collaboré et fait aboutir le projet de loi Hadopi, porté par Christine Albanel à l’époque, et pour lequel Franck Riester était rapporteur.

Depuis juillet 2017, c’est en remplacement de Marc Schwartz, qui avait été nommé directeur de cabinet de Françoise Nyssen, que ce dernier officiait donc. Mais il semble que le choix n’a pas convaincu Emmanuel Macron.

Sauf que, huit jours pour constituer un cabinet, on commence à jaser. D’autant plus que la prestation du locataire de Valois sur France Inter ce 23 octobre n’a pas vraiment convaincu. « On en était à se dire que ça coinçait entre le ministère et au-dessus », commente un observateur, « on en est désormais assuré. C'est du rarement, voire du jamais vu pour le ministère de la Culture que l'on mette tant de temps à composer un cabinet et trouver son directeur ».

.@franckriester : "On a besoin de rendre plus accessibles les œuvres majeures et les artistes (...), c'est une bonne chose de les faire circuler" #le79Inter pic.twitter.com/Yx5y0FYeu6 — France Inter (@franceinter) October 23, 2018

À ce jour, plusieurs noms circulent, comme Christophe Tardieu, actuel directeur général du Centre national du Cinéma, mais ce dernier aurait refusé. On évoque également Hervé Barbaret, qui fut nommé en juin 2017 secrétaire général du ministère de la Culture pour remplacer Christopher Miles. Il a, entre autres fonctions, occupé celle d’administrateur du Louvre.