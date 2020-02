Hurlantes éditrices : une maison pour porter des voix discordantes et engagées

Crée par Pénélope Joliecoeur et Véronique Pascale, toutes deux issues des arts de la scène, mais aussi du milieu du livre, Hurlantes éditrices se veut être « un espace de curiosité en constante évolution ». Maison d’édition canadienne francophone, elle entend se faire le relai de voix discordantes et engagées, toujours avec une touche d’humour et d’autodérision.









Depuis leur rencontre en 2006, les deux Canadiennes ont été à la tête de plusieurs projets, toujours en lien avec la littérature et les arts de la scène. Pénélope Joliecoeur, aujourd’hui directrice générale de l’organisme Communication-Jeunesse, qui fait la promotion de la littérature chez les jeunes, est également comédienne, chanteuse et humoriste, entre autres. Véronique Pascale, elle, est performeuse, autrice et créatrice d’une quarantaine de productions artistiques « tous azimuts » précise-t-elle.



Ensemble, elles ont décidé de se lancer dans un pari fou : ouvrir une maison d’édition. Crée au mois de janvier 2020 avec la publication de leur premier ouvrage, ce nouveau projet est l’occasion de faire entendre « leurs voix ricaneuses, pleines d’autodérision, de lucidité et d’imaginaires possibles ».



« Avec Véronique, on se connait depuis longtemps, on a eu longtemps imaginé concevoir un projet littéraire ensemble. Puis, on s’est enfin lancé ! » se souvient Pénélope Joliecoeur, contactée par ActuaLitté.



Se décrivant elles-mêmes comme des « filles politisées, engagées, féministes, mais toujours avec un sourire narquois », la maison d’édition sera à leur image. Malgré le constat d’une « offre incroyable » des maisons d’édition au Canada francophone et d’un domaine « très foisonnant », les jeunes femmes voulaient ajouter une « voie alternative » et faire « quelque chose qui nous ressemble vraiment ».



“Un terrain de jeux, sans compromis”



« Éditrices hurlantes c’est pour nous un terrain de jeux, sans compromis, qui allie nos deux passions : la littérature, et l’art de la scène. On va donc proposer des objets hybrides à l’inspiration fanzine, du moins avec une vague assez punk. L’objectif est de publier tout ce qui nous anime, tout ce qui nous lie » explique-t-elle.



La maison entend également créer des animations autour des publications. « Tout ce qu’on va publier pourrait être potentiellement porté sur scène. On donne vraiment la place à la langue parlée, à l’écriture orale, c’est très important pour nous ». Ainsi, des lectures publiques seront organisées, mais aussi des mises en scène dans des cabarets, envisage la codirectrice.



Pour les ouvrages, Pénélope Joliecoeur nous confie vouloir « des voix singulières, qui ont des choses à dire, sans avoir besoin de filtre. Le politiquement correct, on n’en veut pas, c’est beaucoup trop rigide ! On veut de la folie et de l'authenticité ! » Soit « éditer ce que les autres maisons ne feraient pas ».



Et d’ajouter : « Notre société est beaucoup trop dans le cynisme. On vit dans une époque glauque, lourde, les gens sont d’un sérieux époustouflant ! Alors même si les textes aborderont de vrais enjeux, on se donne le droit de rêver, de tomber dans la poétique du quotidien, de rire, de soi aussi, et de notre pauvre planète qui va si mal. »



La maison entend également porter les voix discordantes et minoritaires, dont l’écriture est ancrée dans l’oralité. Ainsi, faire la part belle aux femmes sera bien évidemment l’un de ses objectifs. « Le nom de la maison l’envisage déjà ! En tant que femmes, on veut vraiment mettre les créatrices en avant. On a des voix incroyables, que ce soit dans l’humour ou dans la littérature. On veut contribuer à leur donner une portée plus grande. »



L’Almanach du peuple, version 2.0



Pour leur premier titre, les deux femmes ont voulu frapper fort en réinterprétant L’Almanach du peuple de manière satirique. « Dans la tradition canadienne, l’Almanach est le guide du parfait citoyen des années 60, ampli de graphisme raciste ou sexiste, ou les deux à la fois » reprend Pénélope Joliecoeur. « On avait envie de représenter les différentes marches à suivre aujourd’hui, en 2020 », le tout, en humour.