Hydroxychloroquine, masques, tests : des bibliothèques dédiées au Covid-19

Devant l'afflux de publications scientifiques qui concernent le coronavirus, des initiatives apparaissent pour trier, centraliser, synthétiser et traduire ces textes aujourd'hui cruciaux. Deux bibliothèques virtuelles, en Italie et en France, ont ainsi été créées à destination du personnel soignant.





Le coronavirus occupe tous les esprits, mais suscite aussi un nombre important de publications scientifiques, la crise sanitaire ayant fait du virus la priorité numéro 1. Des centaines d’articles, interviews d’experts, informations chiffrées et témoignages sont ainsi publiés quotidiennement sur la Toile.



En France cette situation a inspiré la création de Bibliovid, un site qui centralise les articles sur le Covid-19 du monde entier. L’initiative est lancée par quatre amis « médecin, interne ou étudiant en médecine travaillant au CHU Grenoble-Alpes » selon France info. Leur but est de référencer, traduire et résumer les publications pour les rendre plus facilement accessibles à un personnel de santé surchargé.



Le site est principalement alimenté par des médecins de santé publique et des volontaires. « En tête des articles publiés dans le monde, l’hydroxychloroquine et les études sur les masques, deux thèmes qui font débat dans la communauté scientifique ».



En Italie c’est La Fondazione Internazionale Menarini qui s’est lancée dans le projet de créer une nouvelle bibliothèque virtuelle sur le Covid-19. Disponible sur le site de la fondation cette collection d’articles est constamment mise à jour sous la direction du Prix Nobel de médecine Louis J. Ignarro.



Selon lui « nous vivons tous le plus affreux cauchemar mondial de notre vie. Le Coronavirus, responsable du COVID-19, est un virus très contagieux et virulent qui a complètement changé notre vie en très peu de temps ». Et d’ajouter « face à cette tragédie, la Fondation Menarini prend l’initiative de publier une liste actualisée et sélectionnée des articles les plus pertinents choisis parmi les plus importantes revues médicales internationales. Nous espérons vraiment que vous apprécierez ce service et qu’il vous permettra d’éclairer votre compréhension de ce sujet important, mais complexe ».



Totalement libre d'accès la bibliothèque a pour but de faire gagner du temps aux soignants en leur proposant des informations claires, classées et vérifiées sur le virus. Les rayonnages virtuels seraient déjà remplis d'une centaine d'articles enrichis d'interviews en vidéo d'experts internationaux.





