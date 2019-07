Hystérie administrative : une libraire obligée de refaire sa devanture

Via Via Facebook Librairie du Centre

Prix unique, devanture inique ?

Le 18 juin dernier, Colette Armbruster reçoit un courrier de l’État auquel elle ne s'attendait pas. Une lettre de la DDPP, émise par le préfet de l’Aisne, signale que « [l]ors d’un contrôle effectué le 18 juin dernier, il a été constaté qu’aucun prix n’apparaissait sur vos articles exposés dans vos vitrines. Ceci contrevient à l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix, pris en application de l’article L.112-1 du Code de la Consommation ».Les propriéraires de la librairie risquaient « une amende de 3000 euros pour une personne physique et 15.000 euros pour une personne morale ».Colette Armbruster déclare à L’Union : « J’étais en colère après une mesure que je trouve injuste. Mais j’ai voulu avertir avant tout mes clients ». En effet en réponse à ce courrier, la libraire a décidé d’agencer sa vitrine d’une manière surprenante et avec un brin d’humour.On peut voir une vitrine presque vide, avec seulement trois ouvrages dont les titres sont éloquents : Triompher des emmerdes, Théorie de la dictature et C’est ça la France... À leurs côtés, les prix respectifs affichés en gros caractères et... la lettre des services de l’État, bien mise en évidence.La libraire poursuit : « Ça fait 23 ans que nous sommes installés ici et nous n’avons jamais procédé de cette façon. Même le syndicat des libraires, lorsque je l’ai contacté, était étonné. Pour ma part, je les renouvelle parfois plusieurs fois par semaine, et j’aime bien faire des mises en scène. Ajouter les prix gâche un peu le charme et n’a pas vraiment de sens, vu que les prix des livres sont uniques. » Oui, mais encore faut-il le faire savoir au plus grand nombre L’affichage des prix de chaque ouvrage en vitrine serait effectivement une charge supplémentaire de travail. Mais le courrier est formel : « Le fait que le prix des livres soit fixé par les éditeurs et figure au dos des ouvrages ne dispense pas de l’obligation d’annoncer les prix lorsque ceux-ci sont exposés en vitrine. »Colette Armbruster et le syndicat des libraires tentent de trouver une solution pour éviter l’amende significative : « D’après le syndicat, nous pouvons mettre une fiche bristol dans un coin avec les tarifs de l’ensemble des ouvrages. Ça fera du travail en plus. Comme si on n’en avait pas assez… » conclut-elle.