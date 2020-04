“Ici, vous n’attraperez que des bons livres” : les librairies, rassurantes à nouveau

des bandes de distanciation, avec citation







Ici, vous n'attraperez que des bons livres...





Présentation sur Lieu de Vente, ou PLV : ces constructions de cartons accompagnent la plupart du temps des sorties de livres. Des assemblages viennent alors habiller les librairies, aux couleurs de la couverture, vantant les mérites du livre, de l’auteur : en somme, une publicité spécifique, à laquelle les librairies sont habitués.Mais aux Arènes, on ne fait pas comme tout le monde. « Ici, vous n’attraperez que des bons livres », indiquent les dispositifs qui n’ont pour le coup rien de promotionnel.Tout le groupe – Les Arènes, L’Iconoclaste et Rue Jacob Diffusion — s’est lancé dans l’aventure de ces dispositifs, susceptibles « d’être utiles aux libraires pour respecter les nouveaux impératifs sanitaires ».À l’origine, c’est le collectif d’illustrateurs japonais Noritake qui s’est mobilisé, avec le groupe Hachette et le fabricant Vasseur. Les Arènes nous indiquent que « tous les libraires qui en font la demande les recevront gratuitement et sans frais de port. » Dans la limite, évidemment, des stocks disponibles.Alors cette PLV post-confinement, que propose-t-elle ? Tout d’abord, une affiche, avec le slogan de l’opération, déclinée en rose ou jaune.Ensuite, distanciation sociale oblige, des bandes de citations adhésives (100x10 cm) sont fournies : de quoi instaurer un respect ludique entre deux clients, et apporter un peu de lecture, pour patienter. Quatre séries de citations seront ainsi à découvrir dans les points de vente.Enfin, une colonne d’un mètre de hauteur, fournie avec un flacon de gel hydroalcoolique aux normes vient clore l’ensemble. Dans les commerces et grandes surfaces, ces appareils sont déjà introduits, avec obligation de se laver les mains avant d’entrer dans le magasin. Il en sera certainement de même pour les librairies, autant les équiper avec un élégant dispositif.« Les librairies doivent rester des lieux rassurants et attractifs, dans lesquels on aime flâner et repartir les bras chargés de livres. Ensemble, préparons le retour en librairie », revendique le groupe. À découvrir dans les librairies et partager avec le #retourenlibrairie.