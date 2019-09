Idées reçues : ce que n'est pas un agent littéraire

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 (sculpture Bruce Krebs) ActuaLitté, CC BY SA 2.0 (sculpture Bruce Krebs)

Agent et éditeur, deux approches, deux métiers

J’ai donc commencé à exercer le métier d’agent littéraire en février 2015, à l’agence AJA, où j’étais en charge des catalogues jeunesse, science-fiction, fantasy & fantastique, bandes dessinées et romans policiers. Comme vous le voyez, un champ large, mais qui ne représente cependant pas la totalité du champ éditorial. Je ne m’occupais pas, par exemple, de la romance, ou de la littérature dite « générale », ni des documents ou des ouvrages de cuisine, etc. Car si une agence peut être généraliste, chaque agent a sa (ou ses) spécialité(s).Mais ce n’est pas parce qu’un agent s’occupe de plusieurs genres littéraires, et prend en charge les aspects juridiques, financiers et artistiques des auteurs qu’il représente, qu’il est pour autant un éditeur. Un agent n’est pas un éditeur — ni un apporteur d’ouvrage.Un agent n’est pas un éditeur dans la mesure où il n’est pas rémunéré par la maison d’édition à laquelle il a vendu un texte, mais par son client. S’il peut arriver à l’agent de travailler sur les textes, il le fait pour son client, et non pour la maison d’édition. Contrairement aux éditeurs, l’agent n’a pas pour mission principale de transmettre des textes aux lecteurs, mai, bien plus modestement, de transmettre des textes — aussi proches que possible du « publiables » — aux éditeurs.Un agent n’est pas un éditeur tout simplement parce que leurs intérêts ne sont pas les mêmes : l’agent est rémunéré par l’auteur, dont il défend les intérêts ; l’éditeur est rémunéré par la maison d’édition, dont il défend les intérêts. Or ces intérêts sont opposés (moins l’éditeur rémunère l’auteur, plus il gagne), même si l’auteur est au milieu.Je précise au passage qu’un agent n’est pas plus un éditeur qu’un éditeur n’est un agent — et quand un de mes anciens éditeurs me disait « Nous sommes maintenant votre agent » parce qu’il s’occupait de mes droits étrangers, il oubliait de me préciser qu’il me prenait 50 % de ces droits [contre 20 % pour un agent], pour en confier dans certains cas la gestion… à des agents littéraires.Mais un agent « littéraire » n’est pas non plus un agent « artistique » : il s’agit peut-être là d’une finasserie, mais elle n’en a pas moins son importance. Pour tout ce qui relève du cinéma, de la télé, du théâtre, etc., l’agent littéraire travaille généralement de concert avec un agent artistique, qui peut parfois être employé au sein de la même agence que lui, ou travailler dans une autre agence. (Il n’existe, à ma connaissance, qu’un seul agent en France exerçant pleinement les fonctions d’agent littéraire et d’agent artistique – il s’agit de François Samuelson [agence Intertalent], autant dire une exception.)Les agents littéraires sont des hommes (et des femmes) de l’ombre. Peu ont le goût de se mettre en avant, et s’ils ont un fort ego, ils le mettent souvent en sourdine. En règle générale, les agents demeurent en retrait des auteurs et des éditeurs avec lesquels ils travaillent au quotidien et au service desquels ils sont.On peut comprendre, donc, que le grand public ignore en quoi consiste le métier d’agent, et cela explique un certain nombre de mails que j’ai reçus, comme : « Je cherche un distributeur dynamique de mes [œuvres] (…) », ou : « (…) j’aimerais booster un peu la diffusion. »Un agent n’est pas un distributeur ni un diffuseur. Il n’est pas non plus en charge des relations de presse, ni des salons, ni du marketing.Pour ne rien arranger, à la méconnaissance que les auteurs ont du métier d’agent s’ajoute la méconnaissance que certains autres acteurs du monde de l’édition eux-mêmes ont de ce métier.Ainsi, certains sites se prétendant « site d’agents littéraires » se font fort de : « (…) réaliser le suivi promotionnel des ouvrages qui leur sont confiés en assurant leur bonne représentation dans les librairies et en organisant les salons et autres séances de dédicaces. » Encore une fois, un agent n’est pas un éditeur – et tout ce qui relève de la fabrication, de la commercialisation et de la promotion de l’ouvrage est du ressort de l’éditeur.« Comment faire pour s’y retrouver ? » me demanderez-vous. C’est simple — comme dans le cas des maisons d’édition « à compte d’auteur », si un prétendu « agent littéraire » vous demande de l’argent, ce n’est pas un agent littéraire. De même, si votre « agent littéraire » ne négocie pas votre contrat, s’il n’est pas en capacité de s’occuper de vos droits étrangers, s’il ne vous fait pas signer de « mandat de représentation », alors ce n’est pas un agent littéraire non plus : ce peut être un consultant, un conseiller éditorial, un éditeur free-lance, voire un avocat ou que sais-je encore, mais pas un agent.À vous de voir qui vous voulez pour défendre vos intérêts, mais j’ai tendance à recommander : un agent.