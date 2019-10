If It Bleeds, le nouveau Stephen King à paraitre l'année prochaine

Les journalistes ont un dicton qui dit : « S’il y a du sang, ça vend ». Si bien qu’une bombe au collège Albert Macready est assurément diffusée sur tout type de canaux.

Holly Gibney défective pour l’agence Finders Keepers travaille sur le cas d’un chien disparu — et sur son propre manque d’assurance — lorsqu’elle découvre les images à la télévision. Lorsqu’elle revoit la diffusion en fin de soirée, elle se rend compte que quelque chose cloche au sujet du correspondant sur place, qui était déjà sur les lieux.

If It Bleeds est un recueil constitué de 4 longues nouvelles, des novellas, intitulées Mr. Harrigan’s Phone, The Life of Chuck, Rat et enfin l’intrigue principale If It Bleeds.Si les quatre récits « témoignent de la richesse des récits de King qui réunit grâce, humour, horreur et suspense à couper le souffle » annonce l’éditeur, la nouvelle If It Bleeds est une suite autonome de l’un des ouvrages les plus célèbres de Stephen King, The Outsider. Les fans pourront donc se réjouir de retrouver le personnage phare d’Holly Gibney.Voici le résumé de l’éditeur :« Les histoires sont accompagnées de notes d’auteurs fascinantes qui nous donne un aperçu sur les origines de chacune de ces histoires et sur l’imagination sans précédent de l’écrivain » ajoute la maison d’édition.L’ouvrage sera publié par Hodder & Stoughton au Royaume-Uni le 5 mai prochain sous tous les formats. Il paraîtra simultanément aux États-Unis chez les éditions Scribner.Pour les plus impatients, vous pouvez retrouver un extrait du roman à cette adresse , dévoilé en exclusivité par le magazine américain Entertainment Weekly.Via The Bookseller