Ikea ouvre un salon de lecture à ses clients, avec des livres à emporter

Ikea, après avoir monté des espaces de restaurations, propose désormais des lieux pour bouquiner – et éventuellement digérer son plat d’allemansrätten. En partenariat avec le prix britannique Booker Prize, sont ouverts des espaces de lectures, dans le magasin de Wembley.







Du 31 juillet au 5 août, il est donc possible de s’installer confortablement, dans des fauteuils Poäng ou Vedbo (à vue d’œil), pour profiter de la liste longue, catégorie fiction, du Man Booker Prize 2018. Le tout, pour soulager les Britanniques du stress quotidien.



Diminuer le stress par la lecture

« À mesure que les frontières entre notre travail et notre vie à la maison deviennent plus floues, il est de plus en plus difficile de déconnecter. Nos maisons ne sont plus le paradis qu’elles étaient autrefois. Pourtant, il suffit de lire six minutes par jour pour réduire le niveau de stress de plus de deux tiers », indique la chaîne.

Allusion à une donnée reprise par la National Reading Campaign, menée en 2014 au Canada, qui indiquait toutes les vertus pour la santé de la lecture. Cette dernière reprenait les données de l’Université de Sussex, dans une étude produite en 2009.

Il faudra réserver ses tickets gratuitement en ligne, et se rendre par la suite à l’Ikea de Wembley, près de Londres, pour en profiter. « Alors si vous vous voulez vous éloigner de l’agitation du monde extérieur, réservez votre fauteuil gratuit aujourd’hui. »

Des Britanniques sous pression



La boutique est ouverte de 10 h à 18 h, tous les jours, et chance, il sera possible de partir avec les livres directement chez soi. Pour en profiter dans le canapé Kivik ou Friheten que l’on se sera acheté. Dans la limite d’un bouquin par personne.

Cela dit, et c’est assez regrettable, il faudra avoir plus de 18 ans pour profiter de cette opération. Les créneaux de réservation sont d’une heure, dans la limite d’une réservation par personne.

Publishing Perspectives fait état d’une étude de l’enseigne qui affirme que 10 % des citoyens britanniques n’ont pas lu de livres au cours de l’année passée, et que près de 13 millions de livres sont commencés, mais pas achevés.

De fait, 59 % des salariés du pays estiment qu’ils sont sous pression, une fois rentrés chez eux, et se sentent dans l’obligation de répondre à leurs emails.



À quand un salon de lecture organisé par le Prix Goncourt à Maison du Monde ?