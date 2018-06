Ikea rachète désormais des livres, pour la bonne cause

Grande première pour l'enseigne jaune et bleue : le magasin Ikea de Nantes inaugure une opération inédite, la reprise de livres d'occasion. Du 11 au 23 juin, il est ainsi possible d'apporter ses livres pour obtenir en échange une carte-cadeau de 10 €, à condition de donner au moins 5 livres à en magasin. Les ouvrages seront par la suite remis à deux associations.

(photo d'illustration, DennisM2, domaine public)

C'est la première fois que ce type d'opération est mise en place dans un magasin, nous précise le service presse Ikea France, mais l'enseigne Ikea de Nantes mène depuis plusieurs mois des opérations de reprises, pour différents produits.



Ainsi, après les textiles, les tapis, les décorations de Noël, la vaisselle ou encore le linge de lit et les meubles d'été, c'est au tour des livres, pour le mois de juin.

« En échange de 5 livres minimum (hors magazines), recevez une carte-cadeau de 10 € utilisable à partir de 50 € d’achat sur tout le magasin. Bon d’achat valable jusqu’au 30 juin, non cumulable (un seul bon d’achat délivré par carte IKEA FAMILY et par jour) », indique le magasin Ikea de Nantes.



Bien entendu, l'objectif est de fidéliser la clientèle — il est nécessaire de posséder la carte de fidélité Ikea — tout en débarrassant les greniers...



Tous les livres seront redistribués à deux associations, précise Ikea : PaQ'la Lune, qui propose des chantiers et des immersions artistiques pour les plus jeunes, à Nantes, et le Secours populaire.