“Il est naturel que les éditeurs participent à la rémunération des dédicaces”

Saverio Tenuta, auteur du Masque de Fudo - crédit Humanoïdes associés

Curieusement pas rémunéré ?

Tout est parti d’une analyse de Jacques Glénat, en marge des Rencontres nationales de la librairie à Marseille. En effet, le fondateur de la maison éponyme expliquait à ActuaLitté que « l’auteur qui fait une conférence, cela me paraît normal qu’il soit rémunéré, mais celui qui vient faire la promotion de son livre, rencontrer des gens, je ne vois pas pourquoi on le payerait, c’est déjà une opportunité. Qu’on soit payé pour signer un livre, je trouve cela presque contre nature, car l’auteur est content de partager son travail avec les gens, d’entendre des questions, des commentaires... Ce serait un rapport un peu bizarre ».Si, jusqu’à présent, les auteurs — et pas simplement dans le secteur de la bande dessinée — ont principalement pris position (s’étaient étranglés serait plus juste), voici que les Humanoïdes associés entrent dans la danse. Et de rappeler tout d’abord qu’ils n’ont « pas oublié qu’ils ont été fondés d’abord par des auteurs ».Précisément, c’est en décembre 1974 que Mœbius, Jean-Pierre Dionnet, Bernard Farkas et Philippe Druillet s’associent pour monter d’abord Métal hurlant, le magazine spécialisé en SF, avant de se lancer dans la bande dessinée plus largement.Bien entendu, les manifestations représentent « des moments agréables d’échanges pour les auteurs ; ils rencontrent les lecteurs et leurs confrères ». Pour autant, il s’agit aussi de « vecteurs de promotion des livres, qui exigent du temps et de l’énergie ».En effet, le dessinateur, lors d’une dédicace, produit « une œuvre qui personnalise le livre. Un vrai travail, donc, qui a lieu très souvent en soirée ou en week-end, nécessite des déplacements, et curieusement, n’est pas rémunéré ».Or, depuis 2018, souligne la maison, une indemnité pour ces moments de signatures organisés sur son stand, dans les salons, est prévue pour les auteurs — de même qu’à l’occasion de tournées en librairies.Il s’agit d’un montant forfaitaire à la hauteur de 100 €, « inclus dans le budget de promotion des albums ». Les séances sont alors planifiées au même titre que d’autres opérations, « sans léser les auteurs sur le temps qu’ils nous accordent et dont nous connaissons la valeur ». Une somme qui représente, nous précise la maison, 15 à 20 % du budget total investi pour un salon de taille moyenne.Et les Humanos de poursuivre : « Pendant longtemps, les auteurs ont accepté de jouer le jeu de la promotion bénévole, et toute la chaîne du livre en a profité. Mais aujourd’hui nombre d’entre eux réclament une rémunération des dédicaces, et il est naturel que les éditeurs, maillon en charge de la diffusion des livres, participent à la rémunération de ce travail. »Que de petites structures n’aient pas les moyens d’agir de même, « cela peut s’entendre », concède-t-on. Toutefois, « il est évident que les éditeurs qui sont les acteurs majeurs de ce marché et dont les stands rutilants affichent des marges confortables (voire panaméennes ) n’ont aucune excuse pour se dérober ».Avant de conclure : « Car sans auteurs, pas de livres. »