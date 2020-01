Il était deux fois, le prochain Franck Thilliez, au bout du grand sommeil

© Melania Avanzato

Cette fois-ci, point de Franck Sharko et de Lucie Henebelle, c’est le lieutenant Gabriel Moscato que l’on suivra.En 2008, dans une petite ville au cœur des montagnes, il cherche désespérément sa fille disparue depuis un mois et dont on n’a retrouvé que le vélo. Il parcourt les établissements qui auraient pu accueillir des gens de passage pour une enquête de terrain minutieuse.Ce jour-là, il arrive à l’hôtel de la Falaise. Le propriétaire lui donne accès à son registre et lui propose de le consulter en s’installant dans la chambre 29, au deuxième étage, chambre dans laquelle il finit par s’endormir... Des impacts sourds le font se réveiller en sursaut.En s’approchant de la fenêtre, il constate avec stupeur qu’il pleut des cadavres d’oiseaux ! Autre surprise, il se trouve au rez-de-chaussée dans la chambre numéro 7. Incapable de comprendre ce qui lui arrive, il se rend à la réception.La femme du propriétaire lui apprend alors qu’on est en 2020. Cela fait plus de douze ans que sa fille a disparu.Promesses de tensions en perspective…À paraître mai 2020 – Franck Thilliez – Il était deux fois – Fleuve éditions