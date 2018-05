Il était une fois un Prince amoureux d'un Chevalier, un conte LGBTQ

Ainsi, juste avant que Meghan ne devienne princesse en épousant le prince Harry ce weekend en Grande-Bretagne, la collaboration portait ses premiers fruits. Par un heureux hasard, le premier album de la collaboration sortait en librairie juste avant l’évènement.Cela scellait l’initiative de Bonnier Publishing USA et de la GLAAD de publier au moins quatre ouvrages LGBTQ Inclusive à destination des enfants jusqu’à 14 ans, sous plusieurs formats et genres, chaque année. Ce premier titre a été écrit par Daniel Haack et illustré par Steve Lewis.Prince & Knight, relate l’histoire d’un prince à la recherche d’une fiancée. Seulement, ce dernier est bien incapable de trouver chaussure à son pied malgré les nombreuses princesses qui viennent le rencontrer. Alors qu’il est loin de son royaume, ce dernier est attaqué par un dragon, le Prince rentre bien vite et rencontre un preux chevalier venu secourir la contrée. Il va alors tomber éperdument amoureux et finalement l'épouser.Haack a déclaré à Freedom for All Americans : « J’ai travaillé dans les médias jeunesse, et j’ai pu constater un réel manque de représentation pour tout ce qui touche à la communauté LGBTQ ». Il ajoute : « Ce qui était particulièrement important pour moi, c’était de présenter une histoire d’amour entre deux personnages humains du même sexe et de montrer que cela pouvait être fait de manière parfaitement accessible pour les enfants ».

Shimul Tolia, PDG de Bonner Publishing USA a déclaré sur le site de GLAAD : « Avec la croissance du groupe jeunesse vient la responsabilité de produire des titres pertinents et socialement engagés pour tous les lecteurs. Nous sommes fiers de faire équipe avec GLAAD pour raconter avec authenticité et justesse des histoires LGBTQ, et de faire notre part du travail pour rendre les salles de classe, les librairies et même les cours de récréation des environnements plus inclusifs ».La présidente et PDG de GLAAD, Sarah Kate Ellis a ajouté : « GLAAD s’engage à faire progresser positivement les représentations de la communauté LGBTQ, de sa vie, de ses expériences et de ses histoires à chaque étape de notre vie, et les livres font partie intégrante de cette évolution pour encourager la sensibilisation, la bienveillance et l’acceptation dès le plus jeune âge. »Le prochain livre de la série devrait sortir en octobre sous le titre de Jack (Not Jackie). Il sera écrit par Erica Silverman et illustré par Holly Hatam et traitera des difficultés d'identification à un genre donné.