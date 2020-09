“Il sera forcé de tuer à son tour... ” Impact, le prochain polar d'Olivier Norek

Face au mal qui se propage et qui a tué son fils, pour les millions de victimes passées et les millions de victimes à venir, Virgil Solal entre en guerre, seul, contre des géants. Car, il n’y a pas qu’un seul meurtrier. Ils sont des milliers... et les victimes sont des millions. Pour prouver à tous la menace qui pèse sur l’humanité, il sera forcé de tuer à son tour...C’est l’histoire d’un monstre qui existera bientôt. C’est l’histoire d’un monstre que nous construisons jour après jour. C’est l’histoire d’un monstre. Et vous serez de son côté.Code 93, Territoires, Surtensions, Surface : tous les romans d’Olivier Norek ont une dimension humaine qui va bien au-delà de la traque d’un coupable et d’un suspense adroitement maîtrisé. Mais il arrive aussi que certains grands problèmes de l’humanité l’emportent sur la simple enquête de police et deviennent des fresques sociales bouleversantes.Ce fut le cas pour Entre deux mondes , qui a profondément marqué des centaines de milliers de lecteurs. C’est manifestement le cas de ce prochain roman.[à paraître fin octobre] Olivier Norek – Impact – Michel Lafon – 9782749938646 – 19,95 €