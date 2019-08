iLatina : découvrir la bande dessinée d’Amérique du Sud

La bande dessinée sud-américaine possède une histoire riche et ancienne. Elle a fourni à l’Europe de grands dessinateurs. Mais elle est encore méconnue et seuls quelques auteurs, essentiellement argentins, se sont fait connaître au-delà de l’Atlantique, notamment José Muñoz, Carlos Sampayo, Carlos Nine (



Les éditions iLatina, créées par l’éditeur français Thomas Dassance, souhaitent dévoiler tout un pan de cette histoire aux lecteurs français, et montrer la place de l’Amérique du Sud dans le 9e art et son influence sur la bande dessinée française, espagnole ou italienne.



La maison d’édition proposera donc une collection d’œuvres patrimoniales d’auteurs parfois inconnus, et mettra en avant également les nouveaux auteurs et les thématiques actuelles de la BD en Argentine, au Chili, en Bolivie, au Pérou, au Brésil ou encore en Uruguay.

La publication deux premiers livres des éditions iLatina le 23 août prochain, officialise le lancement de deux collections qui regrouperont l’ensemble des titres au programme des années à venir.



Deux titres, deux collections

Pour commencer, Evaristo, de Carlos Sampayo et Francisco Solano López, dans la Collection Grandes Autores. Ce polar graphique sud-américain a été écrit dans les années 70 par Carlos Sampayo (Alack Sinner) quelques années après le retour de la démocratie en Argentine et dessiné par Francisco Solano López (l’Eternauta). C’est un classique de la bande dessinée argentine.









Le récit s’installe dans le Buenos Aires des années 50 et 60 à travers la figure légendaire du commissaire Evaristo Meneses dont l’auteur s’est librement inspiré pour raconter des histoires sombres, violentes et traversées par la réalité sociale et politique de l’Argentine du XXe siècle.



Dans Evaristo, le personnage est un commissaire argentin modelé par le mythe : Evaristo Meneses, héros de persécutions légendaires, célèbre pour son côté obsessif et son courage. Dans ces épisodes, il y a des récits à énigme, un duel Borgésien, des intrigues politiques, des assassins en série.





Notes de bas de page, de Nacha Vollenweider, dans la Collection Novela Gráfica, sera également à découvrir. Ce roman graphique combine l’expérience de l’auteur en Allemagne, la dictature militaire argentine des années 70, la crise des migrants en Europe et l’émigration de son arrière-grand-père suisse dans un même récit.









C’est la première bande dessinée de l’autrice, sortie initialement en août 2017. Elle est construite comme une dérive de la mémoire, une suite de digressions graphiques et narratives qui expliquent des liens inimaginables jusqu’à lors et qui deviennent évidents.



« Le récit autobiographique de Nacha Vollenweider utilise le fonctionnement de nos mémoires. Autour d’une histoire linéaire : un voyage en train avec sa compagne pour rejoindre Hambourg, des notes de bas de page viennent expliquer des souvenirs, des épisodes décisifs de sa propre histoire. Le récit joue alors avec le temps, les lieux. Toute la fluidité des souvenirs qui s’imbriquent se retrouve dans cette histoire qui évoque l’histoire de la dictature militaire de 1976 qui a durement frappé sa famille, celle des migrants d’hier et d’aujourd’hui.

Ceux qui, comme l’arrière-grand-père de l’auteur, sont partis en Europe pour espérer trouver un futur plus souriant, ceux d’aujourd’hui qui viennent se réfugier en Europe pour les mêmes raisons qu’il y a 200 ans. »



Les éditions iLatina clôtureront l’année en novembre avec deux nouveaux opus argentins de la collection Grandes Autores :



• Chroniques Amérindiennes, Gustavo Schimpp et Quique Alcatena, Collection Grandes Autores.

• Intégrale de La grande Arnaque + l’Iguane, Carlos Trillo et Cacho Mandrafina, Collection Grandes Autores.





La diffusion-distribution de ses ouvrages est assurée par Makassar. Les noms des traducteurs n'ont pas été communiqués.





[à paraître le 23/08] Carlos Sampayo et Francisco Solano López — Evaristo — iLatina Editions— 9782491042004 — 30,00 €

[à paraître le 23/08] Nacha Vollenweider — Notes de bas de page — iLatina Editions — 9782491042011 — 20,00€