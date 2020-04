Illustrer l’héroïsme du personnel soignant

Si certains applaudissent à leurs fenêtres pour exprimer leur gratitude envers le personnel soignant, de nombreux artistes ont également souhaité contribuer à cet élan de solidarité. En témoigne le caricaturiste iranien Alireza Pakdel qui rend hommage à ceux qui continuent de prendre soin de nous, en dessin. Saisissant.







Connu pour ses caricatures politiques, notamment sur la question des migrants — son dessin « Immigrants » lui aura d’ailleurs valu de remporter le Grand Prix du World Press Cartoon en 2017 — Alireza Pakdel a décidé de mettre son art au service du personnel hospitalier, en première ligne face au coronavirus.



Depuis le début du mois de mars, l’artiste iranien publie sur son compte instagram des dessins dans lesquels il représente la lutte des soignants contre le virus. Mais aussi d’autres professionnels particulièrement exposés aux risques liés à la propagation du coronavirus, qui continuent malgré tout de travailler. Par exemple, les pompiers, les forces de l’ordre ou encore les agents d’entretien.



Dans cette série d’illustrations, Alireza Pakdel capture le courage de ces différents métiers à travers des scènes symboliques, mais aussi l’état surréaliste de notre monde, quasi apocalyptique. Sans oublier, le virus qui, représenté par de géantes bactéries vertes, devient alors ennemi visible.



< >

En plus de refléter la dure réalité du monde et le calvaire des soignants, l’artiste rend hommage à tous ces citoyens qui essaient de venir en aide à leur échelle à ceux qui se sacrifient. Par exemple, en fabriquant des masques, ou tout simplement en respectant les restrictions sociales et sanitaires.À découvrir ci-dessous.Pour plus d’illustrations, rendez-vous sur le compte instagram d’Alireza Pakdel.