Imagine le monde de demain...

Quinze textes seront sélectionnés par le service des fictions de France Culture et enregistrés par des réalisateurs de fictions en juillet 2020 pour être diffusés sur l’antenne de France Culture en août 2020 dans le cadre de la grille d’été.Chaque texte sélectionné fera l’objet d’une prime d’inédit de 600 euros versée à son auteur par France Culture et la SACD.Conditions de participation• Un auteur ne peut présenter qu’un seul texte.• Le texte doit être inédit.• Le texte doit être une œuvre originale en langue française, aucune adaptation ne sera acceptée ni texte édité.• Aucun texte ne donnera lieu à une traduction.• Tous les genres sont admis dès lors qu’ils relèvent de la fiction.• Le texte ne doit pas excéder 15 minutes et doit être envoyé complet.• Distribution : 1 à 5 interprètes maximum.• Ces fictions seront enregistrées en partenariat avec le Théâtre de la Ville à Paris.Les textes sont à envoyer exclusivement en version numérique à l’adresse suivante : fictionsimagine@radiofrance.comL'ouverture des candidatures est opérée ce vendredi 24 avril 2020. Le jury, présidé par Blandine Masson, en charge des programmes de Fiction sur France Culture, sera composé de réalisateurs et réalisatrices de fiction, des conseillères littéraires du service de fictions, de membres du Comité de lecture de France Culture, d’un auteur ou une autrice membre de la SACD.Le jury se réunira le 1er juin 2020. Les auteurs retenus seront informés par mail entre le 1er et le 5 juin.NB : Cet appel à écriture tient lieu de règlement et comporte toutes les informations disponibles sur son fonctionnement.