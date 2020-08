Imaginer l'Indigène : l'expansion de l'empire japonais par l'image

Après l’annexion de Taiwan par le Japon en 1895, la vie, les mœurs et les coutumes des premiers habitants de l’île deviennent autant de thèmes populaires de la photographie coloniale. Leur image matérialise la découverte de la sauvagerie par les anthropologues japonais, au moment même où nait leur discipline dans l’archipel. On vend ainsi de l’exotisme aux touristes en tissant un fantasme : celui d’un terrain vierge dans les marges de la civilisation de l’empire japonais.On va même jusqu’à dénuder les aborigènes pour insister sur leur supposée barbarie... avant de commencer à les rhabiller dans des publications de propagande, pour suggérer les progrès de l’œuvre civilisatrice coloniale, tandis que les cartes postales continuent à représenter leur corps dénudé.C’est ainsi que le colonialisme japonais articule l’ethnie et l’identité à l’aide de la photographie, créant un imaginaire propre à son empire en expansion.Ju-Ling Lee, titulaire d’un doctorat en histoire de l’Université Lyon 2, est chercheuse associée au Centre d’études sur la Chine moderne et contemporaine (CECMC, UMR 8173). Ses recherches portent sur les politiques coloniales des corps et sur l’usage des médias par l’empire du Japon. L'ouvrage est publié dans la collection « Asie en perspective », dirigée par Eric Guerassimoff et Emmanuel Poisson.Ju-Jing Lee – Imaginer l’indigène, la photographie coloniale à Taiwan (1895-1945) – Maisonneuve & Larose / hémisphère – 9782377010318 – 24 €