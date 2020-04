Immunité critique : luttez contre la pandémie de “temps de cerveau disponible”

Sponchia CC 0











Le sens critique, première barrière à la pandémie ? Le pari est audacieux, mais essentiel : « Qu’est-ce que cette crise révèle sur le rôle de l’État et des services publics ? Renforce-t-elle les pouvoirs économiques en place ? Pourrait-elle devenir un moteur de changements politiques majeurs ? La lutte contre les changements climatiques en ressortira-t-elle renforcée ou affaiblie ? »Pour l’éditeur, « plus que jamais, nous avons besoin de solidarité, de courage et d’idées fortes. Non seulement pour traverser cette épreuve, mais aussi pour donner un sens à notre trajectoire collective ».Si l’on ignore radieusement combien de temps la pandémie durera, la maison entend jouer son rôle, « c’est-à-dire de cultiver les savoirs et d’ouvrir les possibles ».Les premiers invités de cette série, et leurs interventions, ont été mises en ligne :Philosophe, Alain Deneault enseigne la philosophie à l'Université de Moncton. Il est l'auteur de plusieurs essais, dont Noir Canada, Offshore, Faire l'économie de la haine, Paradis fiscaux : la filière canadienne, Une escroquerie légalisée et De quoi Total est-elle la somme ?.Dominic Lamontagne s'est installé avec sa famille à Sainte-Lucie-des-Laurentides pour y bâtir une petite ferme de production vivrière. Militant pour un assouplissement des lois qui régissent l'agriculture artisanale, il a publié La ferme impossible en 2015, puis L'artisan fermier, en 2019.Proche des milieux de la décroissance, Ambre Fourrier détient une maîtrise en science de la gestion de HEC Montréal. Elle a publié Le revenu de base en question. De l'impôt négatif au revenu de transition, son premier essai, en 2019.Laurent Castaignède est ingénieur diplômé de l'École Centrale Paris. Après avoir œuvré pendant près de 10 ans chez un grand constructeur automobile, il est devenu conférencier et conseiller en impact environnemental, et a fondé le bureau d'études BCO2 Ingénierie, spécialisé dans l'analyse des projets de bâtiments et de transports. Airvore ou la face obscure des transports est son premier essai. (vidéo à venir)