Importante fusion pour la production de livres au Canada

La société Marquis vient d’acquérir la firme Webcom Inc., basée au Canada. De la sorte, elle affirme devenir « le plus important fabricant de livres au Canada ». Sa capacité annuelle de production, à travers trois usines, est ainsi portée à plus de 100 millions d’ouvrages.



Dan Taylr, CC BY 2.0





Tiré du communiqué de presse diffusé par les deux entreprises :

Pour les éditeurs d’Amérique du Nord et d’Europe, cette convergence des forces se traduira par un accès sans précédent à une impressionnante variété de presses à jet d’encre de dernière génération pour l’impression de livres en court tirage. L’opération signifie aussi que l’équipe de Marquis, composée de passionnés de l’innovation technologique et de l’impression de livres de haute qualité, passera de400 à 600 employés.



« Cette acquisition est la preuve de notre confiance dans l’avenir du livre imprimé, a déclaré Serge Loubier, président et chef de la direction de Marquis. Elle nous aidera à mieux relever les défis du secteur de l’édition et de l’impression de livres qui est en pleine mutation. Et il s’agit d’un nouveau jalon stratégique sur le parcours qui fera de Marquis un leader nord-américain dans l’impression de livres. »



« Je suis vraiment heureux de me lancer dans cette aventure avec Marquis », a souligné Mike Collinge, président et chef de la direction de Webcom. « Nos deux entreprises se complètent à la perfection. Le leadership de Marquis auprès des éditeurs populaires et les capacités de Webcom dans l’impression numérique à jet d’encre d’ouvrages scolaires, de publications professionnelles et d’ouvrages de référence, sont un match parfait. »



Cette acquisition survient peu après l’entente de partenariat avec l’entreprise américaine EPAC annoncée en juin dernier qui comprenait un investissement de neuf millions de dollars pour l’installation de trois chaînes de production à jet d’encre à l’usine de Montmagny, dont l’une est déjà en activité. (Investissement de 9 M$ chez Marquis.)



« Au-delà de l’amélioration de la production, notre plus grande priorité est de conserver une solide relation avec nos clients et de produire leurs livres le plus rapidement possible », conclut Serge Loubier.

Ensemble, Marquis et Webcom ont une proposition de modèles comme suit :



Leadership et expertise :

600 employés passionnés par le livre imprimé et déterminés à donner satisfaction à nos clients

Chef de file de l’impression numérique à jet d’encre et solutions innovantes pour l’impression de livres

Trois usines canadiennes desservant des éditeurs américains, canadiens et européens

Capacité de production accrue :

Huit presses à jet d’encre d’une capacité d’impression de plus de quatre milliards de pages par année

Une capacité de production de plus de 100 millions de livres

Une capacité accrue de production de livres couleur en court tirage

Une capacité accrue de production de livres à couverture rigide en court tirage

