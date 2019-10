Impression à la demande chez Fnac : l'édition à compte d'auteur de retour

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Visibilité accrue suivant les ventes

apportera la mise en avant dans le top 100 des auteurs Fnac.com

– Mise en avant sur Fnac.com (rayon ebook/1 semaine)

– Fiche auteur Fnac.com (dès 4 titres publiés)

– Mise en avant dans la rubrique « Conseils Fnac »

– Dédicace dans un magasin Fnac (à déterminer)

– Mise en avant dans un mail Fnac.com (rayon ebook)

– Interview de l’auteur autoédité le plus vendu

L’autopublication payante… l’erreur de débutant ?









Du rêve que l'on vend...

Là où Amazon a pulvérisé le marché depuis 2007, avec Kindle Direct Publishing — la plateforme d’autopublication maison, associée au lecteur ebook — tous les opérateurs de la chaîne du livre n’ont pu que courir derrière. Surtout qu’Amazon avait déjà prévu à cette époque de coupler la possibilité d’une vente en numérique et une autre en papier.En mettant en place son propre outil d’autopublication, Fnac tente cependant d’ajouter d’autres cordes à son arc. En effet, l’entreprise annonce des « leviers de visibilités supplémentaires pour les œuvres les plus plébiscités par les lecteurs ».Cela passera par des mises en avant sur le site de Fnac.com mais également des créations de fiches auteurs ou encore des dédicaces organisées en magasins.L’objectif est en effet de garantir un référencement à travers 10.000 librairies francophones, pour que les livres soient disponibles en impression à la demande. Et la présence de Hachette Livre s’explique également par le recours à la société Bookelis, solution d’impression à la demande. Sauf que pour un auteur qui passerait par Bookelis, le tarif est de 96 € pour disposer de cette solution — avec un tarif dégressif au fil des ans.Ici, Bookelis apporte la solution d’impression — qui ne coûtera que 49 € par livre dans le cadre de la solution de Fnac.com — et le partenariat avec Hachette Livre, qui garantit le référencement des titres ainsi que la distribution, depuis 2013 Pour l’auteur qui s’est acquitté des 49 €, trois paliers de visibilité seront ensuite disponibles — suivant les résultats des ventes.(1 titre en 1 année, cumul possible papier et ebook)(1 titre en 1 année, cumul possible papier et ebook)« Nous sommes très attentifs au développement de l’autoédition et souhaitons, avec ce nouveau service, soutenir l’émergence de nouveaux talents. La Fnac assure aux auteurs autoédités une meilleure visibilité, une distribution plus large, ainsi que l’opportunité de rencontrer leurs lecteurs dans nos magasins », indique Laurence Buisson, directrice du pôle culture.« La Fnac élargit ainsi son offre de lecture à tous les formats pour permettre au public de découvrir de nouveaux auteurs. »Quand on est Fnac.com, mettre en avant d’hypothétiques dédicaces pour les auteurs dans les boutiques, est assurément un argument convaincant. Mais est-ce ce que les auteurs indépendants cherchent avec l’autopublication ?Joint par téléphone, l’auteur Thierry Crouzet, qui s’était largement aventuré dans l’autopublication, s’étonne : « Par les temps qui courent, 1200 ventes représentent déjà un nombre significatif. Avant d’y parvenir… »C’est que, comparativement à Amazon, et d’autres, où le service est gratuit, l’ajout d’un référencement dans 10.000 établissements « c’est un petit plus, mais 49 €, cela reste tout de même super cher. Quand on sait ce que gagnent les petits auteurs, l’idée même de les faire payer n’a pas de sens. »Mais plus encore, ce référencement en librairie « c’est du rêve que l’on vend : les libraires n’ont déjà pas le temps de pousser tous les livres, y compris ceux qu’ils apprécient et qu’un représentant leur a recommandés. Alors des ouvrages qui n’existent pour ainsi dire que dans des bases de données, ça n’ira pas bien loin. »Et de conclure : « Prendre une part du revenu sur les ventes, c’est le business actuel. Mais demander un ticket d’entrée, cela ne me semble pas correct. Et les éditeurs, que vont-ils en dire, de cette initiative d'un partenaire historique ? »Considérant que les ventes moyennes d’un premier roman se situent entre 500 et 800 exemplaires — avec une diffusion, une distribution, une maison d’édition et un service de presse pour soutenir les livres —, rares seront les élus du programme Visibilité Or. Mieux : certains services d’autopublication estiment sans frémir que passer la barre des 500 exemplaires quand on est auteur indépendant est déjà un beau succès.