Impression numérique en Afrique : modèles économiques et stratégie pour l’édition

ETUDE – C'est une étude sur l’impression numérique en Afrique de l’Ouest, Afrique centrale que propose l'Alliance internationale des éditeurs indépendants, à la demande de ses éditeurs membres. Cette étude a été réalisée par Gilles Colleu, éditeur membre de l’Alliance (Vents d’ailleurs, France), très actif notamment au sein du Labo numérique, qui co-gère lui-même un pôle d’impression numérique dans le Sud de la France (Yenooa).





ActuaLitté, CC BY SA 2.0



ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Dans cette étude, après avoir recensé les besoins des professionnels locaux, Gilles Colleu présente les potentialités et les avantages mais aussi les limites de l’impression numérique au vu des réalités et des pratiques des éditeurs. Enfin, il propose des scénarios pour la mise en place de pôles d’impression numérique. Gilles Colleu est professeur de l’IUT des métiers du livre d’Aix-en-Provence, ancien Directeur de la production et du numérique pour les éditions Actes Sud.Au-delà de la dimension technique de l’impression numérique, l’étude s’intéresse aussi à ses potentialités de développement dans un contexte africain francophone et propose des éléments de réflexion sur les modèles économiques et stratégiques de l’édition indépendante. Cette étude a reçu le soutien de l’Organisation internationale de la Francophonie.Avant tout, il s’agissait de savoir si l’impression numérique est une alternative adaptée, et dans quelles conditions. Pour ce faire, l’étude recense les besoins des professionnels locaux ; puis elle présente les potentialités et les avantages mais aussi les limites de l’impression numérique au vu des réalités contextuelles et des pratiques des éditeurs francophones d’Afrique subsaharienne et Madagascar.Enfin, elle propose des scénarios de faisabilité pour la mise en place de pôles d’impression numérique.Plus d'informations à cette adresse