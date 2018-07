Imprimer son livre, 10 conseils pour avoir un livre parfait

Après avoir mis un point final à son histoire, il est important pour un auteur de réfléchir à la prochaine étape. La publication de son ouvrage, son impression. Cela peut paraître simple pour un auteur autopublié de faire imprimer son livre, mais il peut y avoir parfois des « couacs », des erreurs, des choses auxquels celui-ci n’a peut-être pas pensé avant de demander l’impression de son livre.





Pour éviter les mauvaises surprises et pouvoir proposer un livre qui frôle la perfection, voici 10 conseils à suivre (ou pas).

1 – Prendre connaissance des différentes possibilités

Pour imprimer un livre, il vous faudra déterminer si vous souhaitez imprimer en offset, c’est-à-dire à grand tirage, soit à 400 exemplaires ou plus. Ou en petit tirage.



2 — Choisir le type de reliure

Broché ? Avec une couverture souple. Relié ? Avec une couverture cartonnée, rigide. Spirales ? Et d’autres formats sont possibles.



3 – Choisir le format adapté

Un format à la française ? À l’italienne ou carré ? Quelle dimension souhaitez-vous ? Un format qui se rapproche du format poche ou un grand format ?



4 – Sélectionner le type de papier

Il est possible de choisir le type papier que l’on souhaite. Le grammage du papier, sa couleur, blanc ou ivoire ? Satiné ou brillant. Des options à prendre en considération pour le confort de lecture.



5 – Définir un nombre de pages

Il vous faudra connaître exactement le nombre de pages que vous souhaitez imprimer et surtout ne pas en oublier ! Car une fois le livre imprimé, il est difficile d’en ajouter.



6 – Ne pas oublier la couverture

La couverture d’un livre est un peu comme une vitrine de magasin. Elle doit donner envie, inviter à entrer dans celui-ci et à acheter. Elle est donc très importante, n’hésitez pas à externaliser sa création en la confiant à un graphiste.



7 – La mise en page

Avant de lancer les impressions, vérifiez que la mise en page de votre roman est impeccable. La police de caractère choisie est-elle assez grande ? Lisible pour tous ? Le texte est-il droit ? Des questions qu’il est bon de se poser.



8 – Faire relire son livre

Généralement les lecteurs sont peu tolérants avec les fautes d’orthographe, de grammaire ou encore une mauvaise ponctuation. La relecture de votre livre est donc une étape très importante pour améliorer et corriger certains petits détails que vous n’avez pas vus lors de son écriture.



9 – Ne pas négliger la 4e de couverture

Il est important de travailler également la 4e de couverture. Celle-ci doit être en harmonie avec la couverture et surtout elle doit présenter le synopsis de votre roman, sans trop en dévoiler pour ainsi donner envie d’ouvrir le livre et de le lire !



10 – Ne pas oublier le dos

Pour finir le dos du livre n’est pas souvent au cœur de vos préoccupations, mais il est aussi important que la couverture et la 4e de couverture. L’objet livre doit être un ensemble harmonieux et cohérent pour qu’un potentiel lecteur s’y intéresse.



De plus, le dos est le plus souvent mis en avant dans les rayonnages des librairies, c’est donc une partie à ne pas négliger également.