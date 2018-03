Inauguration prochaine pour la bibliothèque universitaire Edgar Morin

En collaboration avec la Région Île-de-France, le chantier colossal d’extension de la bibliothèque universitaire de l’établissement, arrivé à son terme, laisse un bâtiment prêt à être officiellement nommé. Au sein de la BU Edgar Morin, les étudiants disposent dorénavant d’un espace de 6 600 mètres carrés, répartis sur 3 étages, qui se revendique comme « un véritable troisième lieu ».



L’architecture résolument moderne et imposante du bâtiment, accessible depuis septembre 2017, s’inscrit également dans « une démarche écologique et responsable ». Elle réunit un espace de travail, d’étude et de recherche, le tout toujours empreint de convivialité, et invite à consulter une collection riche qui couvre tous les domaines, et à profiter des nombreux services proposés.



Le projet de la construction de la nouvelle bibliothèque a été conduit sous la maîtrise d’ouvrage de la Région Île-de-France. Il a bénéficié d’un financement exclusivement régional pour un montant total de 23.859.200 €. Pour l’aménagement mobilier, c’est le projet de Ropa & Associés architectes et de Sogno architecture qui a été retenu.

