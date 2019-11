Incendie criminel d'une librairie-café, engagée dans l'antifascisme

L'histoire se répète, atrocement

Au printemps dernier, le 25 avril, la librairie-café Pecora Elettrica avait été contrainte de fermer ses portes. Et voici que, quelques mois plus tard, un nouvel attentat est perpétré. « Un événement terrible, une attaque contre une librairie », se désole le ministre du Patrimoine culturel, Dario Franceschini.Située à Casilina, quartier de Rome, la librairie a vu affluer pompiers et policiers dans la nuit du 5 novembre : à cette heure, la piste criminelle n’est pas exclue. À l’intérieur de la librairie, des traces de liquides inflammables ont été retrouvées et la porte d’entrée aura été fracturée pour permettre de rentrer.« Détruire les liens d’idées et de promotion de la culture, comme les librairies, est une action vile et dangereuse pour la démocratie, qui ne devrait pas trouver place dans notre pays », s’indigne le président de l’Association des éditeurs italiens, Ricardo Franco Levi.L’affaire est plus douloureuse encore : la Pecora Elettrica devait célébrer sa réouverture ce 7 novembre, après plusieurs mois de travaux. « Ce soir, le feu l’a détruite de nouveau. Ils sont entrés et ont mis le feu à tout », se désole le propriétaire.Impossible de quantifier les dégâts, et la réouverture tant attendue sera repoussée d’autant. Dans le quartier de Centocelle, où elle se trouve, la communauté s’était largement mobilisée pour faciliter le retour de la librairie.Une collecte de fonds avait d’ailleurs permis de financer les travaux : 33.000 € avaient été collectés en ligne et 18.000 € autres par des dons directs aux propriétaires. « Tout est à recommencer… », se désolent les libraires. Depuis des années, la Pecora Elettrica s’engage socialement dans la vie du quartier, avec des événements allant de la présentation de livres à des représentations théâtrales, toujours avec une portée antifasciste.En avril dernier, les propriétaires se réjouissaient de l’enthousiasme manifesté par les voisins, de la solidarité ambiante. Au lendemain du lancement de leur crowdfunding, ils disaient : « Ce sera une fête, l’occasion de se retrouver tous ensemble, de se connaître et de se rencontrer, de recommencer à bâtir des projets et partager des rêves. »La librairie devait rouvrir, « plus belle qu’avant », avaient-ils assuré.via Roma Today