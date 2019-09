Incendies en Amazonie : auteurs et illustrateurs engagés pour sauver la forêt

Luísa Mota, CC BY NC 2.0

Luísa Mota, CC BY NC 2.0





Illustration d'André Neves



Illustration d'André Neves









À l’initiative de l’Institut en faveur de la lecture, créé en septembre 2014, la campagne rassemblera des illustrations, photos, textes et/ou travaux universitaires portant sur l’ensemble de la région. On les retrouvera ensuite disponibles via une plateforme dédiée, à destination des écoles, des bibliothèques et de tous ceux qui souhaiteront s’en servir.Parmi les auteurs engagés, on retrouve l’illustrateur jeunesse Roger Mello, le seul Brésilien à avoir remporté le prix Hans Christian Andersen. Cependant, d’autres créateurs comme l’Espagnol Javier Zabala ou le Sud-Africain Piet Grobler ont également prêté main-forte.Les premières contributions sont à découvrir sur le site collaboratif . La suite du projet passera par une collaboration avec des institutions — avec dans l’idée de produire des expositions ou des tournées dans les écoles. Le contenu pédagogique collecté dans un premier temps contribuera à alimenter les réflexions et apporter des idées.L’objectif premier reste de constituer une mobilisation internationale pour la défense de la plus grande forêt tropicale de la planète. Au cours de l’année 2019, 870.000 incendies ont été recensés, et au cours de la semaine passée, de nouveaux départs de feux ont entraîné d’importants dégâts.Le président brésilien Jair Bolsonaro avait, dans un premier temps, refusé une aide d’urgence que les pays du G7 souhaitaient apporter, avec 20 millions $ débloqués pour aider l’État. Pour qu'il l'accepte, une condition était posée : que le président Emmanuel Macron présente des excuses pour des insultes qu'il aurait proférées, selon Bolsonaro.Le président avait ensuite renvoyé le G7 à ses propres difficultés, estimant que l’argent serait plus utile pour la reforestation de l’Europe. Ce 6 septembre, de nouvelles informations devraient arriver. La semaine passée, le président brésilien avait, enfin, interdit par décret le défrichage des terrains agricoles par le feu. Une manière de lutter, ou de tenter de lutter, contre les incendies.