Inciter les plus jeunes à lutter contre les inégalités : liste de lecture

Photographie : illustration, mSeattle, CC BY 2.0

Avec des organisations du livre, l'International Publishers Association, ou l'Union internationale des éditeurs (UIE), l'IBBY, association qui œuvre pour la promotion de la littérature jeunesse, l'IFLA, la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques, la Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF) ainsi que la Foire du Livre de Bologne, l'ONU propose depuis plusieurs mois des listes de lecture.La dernière porte sur les inégalités, et les moyens qui peuvent être mis en œuvre pour les réduire. « Tout d’abord, en aidant les populations à sortir de la pauvreté. Cela commence par permettre à tous les enfants d’aller à l’école, d’avoir accès aux livres dont ils ont besoin et de pouvoir manger à leur faim. Il est indispensable que leurs parents reçoivent un salaire correct, aient accès aux soins médicaux, et disposent du droit de vote ainsi que du droit de se porter candidat pour contribuer à façonner les politiques du pays dans lequel ils vivent », avance ainsi l'ONU, pour ouvrir la discussion.Pour informer les plus jeunes et former leur esprit critique, l'ONU propose quatre ouvrages, en français.Les beignets de ma mère. 1955 : la ségrégation aux États-Unis, Marion Le Hir de Fallois et Morgane David, KilowattLe maillot de Madiba, Marion Le Hir de Fallois et Karine Maincent, KilowattLes inégalités, Pascale Hédelin, illustré par Olivia Sautreuil, MilanRenversante, Florence Hinckel, illustré par Clothilde Delacroix, L'école des loisirsDes listes de lecture en chinois, arabe, russe, anglais et espagnol sont disponibles à cette adresse Les ODD de l'ONU, pour Objectifs de Développement Durable, cherchent à sensibiliser l'opinion publique et les dirigeants sur des sujets cruciaux, qui concernent tous les pans de l'existence. On compte 17 objectifs, pas moins, qu'il s'agit d'atteindre d'ici 2030, pour sauver la planète et améliorer l'existence de chacun sur celle-ci.