Inclusion : “La langue ampute les femmes de l’estime de soi”

« Je ne suis pas chez moi dans la langue où j’écris, la langue de mon pays, la langue qui m’a faite, dont j’ai fait mon métier, moi, qui suis enseignante, chercheure et écrivain », écrit Wendy Delorme dans une tribune publiée par Libération Et de poser calmement le lien de subordination que la langue introduit : quand bien même 100 femmes seraient comptées dans une phrase, il suffit d’un seul homme pour qu’en cas d’accord, le masculin l’emporte.Voilà des mois, des années que cette question se pose, revient, lancinante : même l’Académie française avait du bout des lèvres concédé que l’évolution des titres et fonctions pouvait s’entendre.« S’agissant des noms de métiers, l’Académie considère que toutes les évolutions visant à faire reconnaître dans la langue la place aujourd’hui reconnue aux femmes dans la société peuvent être envisagées, pour peu qu’elles ne contreviennent pas aux règles élémentaires et fondamentales de la langue, en particulier aux règles morphologiques qui président à la création des formes féminines dérivées des substantifs masculins », avançait le quai de Conti en février dernier.Mais dans les faits, l’évolution est lente, et régulièrement, il faut revenir aux bases, à l’évidence. « Dans ma langue, je me sens, au mieux une passagère, pas vraiment clandestine, mais jamais légitime. » Et de frapper plus fort : « La langue ampute les femmes de l’estime de soi depuis qu’il fut admis en des temps reculés que le masculin règne pour cause de noblesse. »Or, même quand des approches inclusives voient le jour, il s’en trouve pour demander que l’on cesse une pratique « qui désunit et enlaidit la langue française ». Comment répondre à ceux qui brandissent une dimension esthétique, face au besoin d’exister dans son propre langage ? Réponse de Wendy Delorme : « La grammaire n’est pas une chose apolitique, et l’hégémonie mâle en son sein est solide. »Le terme même d’inclusion comporte ses propres limites : comme un cercle qui s’élargirait par mansuétude… et un peu par condescendance. « C’est la maison du maître qui veut bien m’inviter. Je parle donc une langue qui est impérialiste. Qu’on a apprise de force aux peuples colonisés », poursuit-elle.De l’hégémonie culturelle de longue date instaurée, à l’extérieur comme à l’intérieur des frontières du territoire. Il faut se résoudre, se soumettre suggère l’autrice : « À une certaine idée de ce que serait la culture française. À une certaine idée de ce qu’est ce pays. »Ou pas ?