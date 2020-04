Indépendants : “Un jour prochain, la vie reprendra son cours : le réveil sera cruel”

Free-Photos CC 0

Frédéric de Araujo

AKFG Editions



Depuis le début du confinement, la culture est en danger. Le monde de l’édition artisanale, notamment, est à l’agonie. J’entends par là les librairies de quartier, les maisons d’édition spécialisées, au public souvent confidentiel, les professionnels passionnés : libraires, éditeurs, imprimeurs, auteurs... Qui gravitent bien loin des grandes chaînes de distribution ; ceux-là se meurent dans l’indifférence générale, car l’urgence est ailleurs.C’est bien normal lorsqu’il s’agit de sauver des vies. Nous sommes infiniment reconnaissants à tous ceux qui s’y attèlent sans ménager leur peine.Pendant ce temps – temps qui semble indéfiniment arrêté – les petites maisons d’édition s’efforcent tant bien que mal de garder la tête hors de l’eau, en s’adaptant à cette situation de crise sans précédent. Mais leurs ressources sont maigres, leurs moyens limités.Un jour prochain, la vie reprendra son cours et le réveil sera cruel.Au-delà du simple aspect économique, c’est tout un pan de la culture française qui risque de disparaître. Cette culture qui nous enorgueillit, par son attachement à l’art, à son patrimoine, et son incroyable richesse pluridisciplinaire... est en voie d’extinction.Il est donc primordial d’anticiper ce retour à la normale. Nous souhaitons que cette reprise soit synonyme de renouveau, de renaissance, et non pas d’une abdication.C’est pourquoi aujourd’hui nous poussons un cri d’alarme !Nos petites maisons d’édition, AKFG, Le Puits Fleuri, les Éditions du Sabot Rouge, spécialisées dans les ouvrages patrimoniaux, jeunesse et cinématographiques... ainsi que nombre de nos confrères des métiers du livre, ne se relèveront pas de ce cataclysme sans le secours de notre ministère et de nos concitoyens.À situation inédite, réformes inédites !Nous en appelons à notre Président, M. Emmanuel Macron, notre ministre de la Culture, M. Franck Riester, notre ministre de l’Économie et des finances, M. Bruno Le Maire... Afin qu’ils nous aident à traverser cette épreuve par la mise en place de mesures franches et concrètes. Nous souhaitons dans l’immédiat des tarifs postaux privilégiés afin de pouvoir continuer à vendre nos ouvrages par correspondance.Nous demandons à plus long terme un soutien budgétaire, mais surtout des protections viables. Nos maisons d’édition ont grand besoin d’être revalorisées afin de continuer à coexister auprès des géants de l’édition.Nous connaissons nos enjeux, nos problématiques, et souhaitons être force de propositions. Nous nous tenons à votre disposition pour vous les exposer.La sauvegarde et la pérennité de la culture française ne sont pas un sujet subalterne.Nous en appelons enfin aux médias, dont l’impact considérable joue souvent un rôle décisif. Leur coup de projecteur sur notre crise peut s’avérer salutaire, et nous les remercions par avance de relayer au mieux cet appel.Notre combat et vos actions décideront de notre sort ! Mobilisons-nous pour sauver notre patrimoine !La pétition, mise en ligne, a recueilli quelque 19.600 signatures à date. Elle peut être consultée ici , adressée à Édouard Philippe (Premier ministre), Franck Riester (ministre de la Culture) et Emmanuel Macron (Président de la République), ainsi qu’à tout le gouvernement.