Inflexible, George Martin ne changera pas la fin de Game of Thrones

Gage Skidmore, CC BY SA 2.0 Gage Skidmore, CC BY SA 2.0

« Internet affecte tout, et d’une manière qui n’a jamais été connue auparavant », indique-t-il à Entertainement Weekly . « Comme la filiation de Jon Snow : il y a eu des allusions fugaces dans les livres sur ce point, mais seul un lecteur sur 100 l’a remarqué. »Et d’ajouter : « Et avant internet, tout allait bien. Pour les 99 autres lecteurs, lorsque cette filiation allait être dévoilée, ça allait être l’extase. Mais à l’ère du web, même si une seule personne sur cent le remarque et le met en ligne, alors les 99 autres le lisent et se disent : “Ah, ouais, logique.”. »Pour un écrivain, la tentation devient alors grande de bousculer ses plans et de proposer quelque chose de différent. Pas pour Martin. « Si vous envisagez une fin spécifique, et que vous changez de direction en cours de route, simplement parce qu’une personne a compris, ou parce que cela ne vous convient plus, alors tout est fichu. »Raison pour laquelle Martin se tient éloigné des sites de fans. « Je veux écrire le livre que j’ai toujours eu l’intention d’écrire. Et quand ce sera fait, ils pourront aimer ou ne pas aimer. »Ayant promis l’avant-dernier tome de sa saga avant août 2020, on en conclut que le boulot avance, avec toute la question de savoir comment s’achèveront les romans. En effet, la série avait fini par devancer les tomes publiés, et aura inventé sa propre fin. « J’ai des idées bien arrêtées quand j’écris The Wind of Winter », note-t-il.Il y voit en fait deux réalités alternatives, qui coexistent, l’une à côté de l’autre. D’autant que la pression est maintenant retombée : le paroxysme, c’était il y a quelques années, alors qu’il tentait « déséspérément de rester en avance sur la série ». Le summum, ce fut quand les éditeurs lui ont proposé de sortir le livre en hâtant le pas.« Depuis lors, il y a eu des pressions, mais pas de cet ordre, comme il y en avait à cette époque. Il n’y a plus de course. Le spectacle est terminé. J’écris le livre. Et ce sera achevé quand ce sera achevé. » D'ailleurs, si la fin ne vous a pas plu, des fans ont inventé leur propre version