Informer les librairies des livres les plus demandés dans les bibliothèques

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Utiliser les données publiques à des fins commerciales : le service proposé par Panorama Picks peut faire sourciller, mais apporterait un bel avantage aux libraires à l'aide d'informations en provenance du réseau local des bibliothèques. Chaque trimestre, Panorama Picks met ainsi en ligne une liste des ouvrages les plus demandés dans les établissements de prêt, ceux pour lesquels la liste d'attente est la plus imposante.Neuf régions des États-Unis sont couvertes par les listes trimestrielles de Panorama Picks, pour couvrir un maximum d'États selon la classification de l'Association des bibliothécaires américains. Une fois les données récupérées, les équipes se chargent de les nettoyer en retirant les ouvrages techniques ou académiques pour se concentrer sur les titres de fiction et de non-fiction adultes et les titres de fiction jeunes adultes publiés au cours des deux dernières années.De plus, pour des résultats plus précis et plus pertinents, Panorama Picks ne prend pas en compte les best-sellers et autres sorties largement médiatisées, qui sont de toute façon recherchées en bibliothèque et en librairie.Les listes ainsi générées mettent en avant des ouvrages peut-être méconnus des professionnels du livre, mais plébiscités par les lecteurs, souvent suite à un engouement lié à un sujet ou un auteur local. Et, au vu des différentes listes publiées pour le moment, qui portent sur le premier trimestre 2019, on se rend effectivement compte que les demandes varient considérablement entre les États.Les informations communiquées par Panorama Picks pourront être utiles aux libraires, bien entendu, mais aussi aux auteurs, selon la société, qui propose un accès gratuit à ces listes trimestrielles.