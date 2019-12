Infox ou fake news : les bibliothèques armées pour une info fiable

pixabay licence

Le News Literacy Program, initié fin 2018 aux États-Unis, sert actuellement dans plus de 600 bibliothèques à travers le monde. Depuis mi-2019, des établissements situés au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie ont rejoint le terrain de jeu. Et de par son action avec EBLIDA, le programme devrait désormais s’amplifier.En effet, le Bureau européen des associations de bibliothèques, de l’information et de la documentation (EBLIDA) réaffirme son engagement aux côtés de NewsGuard. Ce dernier a pour mission de fournir des renseignements détaillés sur les sites web d’information en ligne : de la sorte, l’utilisateur peut se faire une idée sur la fiabilité des articles qu’il consulte.En tout, NewsGuard balaye 9 critères totalement apolitiques, passant en revue les fondamentaux du métier de journaliste. Et sur cette base, il classe et opère une série d’analyse servant les intérêts du lecteur.Soutenu par Microsoft, le programme est gratuit pour les bibliothèques, qui peuvent installer l’extension NewsGuard sur les ordinateurs et portables de leur établissement. Pour les bibliothécaires, le “Nutrition Label’ qui est décerné aux sites peut servir de base pour des ateliers et des discussions autour de l’éducation aux médias.Giuseppe Vitiello, directeur d’EBLIDA, le souligne : les infox pourrissent le débat politique et social en Europe, après l’avoir détruit outre-Atlantique. « Les bibliothèques qui peuvent installer gracieusement NewsGuard sont alors à même d'aider l’Europe à se désintoxiquer. »Garantir l’accès à l’information est une chose : accorder les outils permettant de vérifier la fiabilité de ces éléments est tout aussi important. Le coprésident de NewsGuard, Steven Brill, insiste : il ne revient pas aux bibliothèques de bloquer l’accès à telle ou telle source, au contraire.En revanche, doter les usagers des outils qui leur raconteront où ils mettent les pieds n’est pas négligeable.