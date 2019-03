Initiatives en bibliothèques en Bretagne : suivez le guide

Bibliothèque municipale de Rennes, Martin Burns CC BY 2.0 Bibliothèque municipale de Rennes, Martin Burns CC BY 2.0

Cet outil inédit, à destination des professionnels des bibliothèques, vise à valoriser ces différentes initiatives, reflets des larges missions des bibliothèques.Ce « Guide » est ainsi organisé en 7 catégories, qui reprennent celles du schéma de la bibliothèque idéale imaginée par la 27e région : Convivialité et citoyenneté, Fonds participatifs, Lieux d’échanges et de savoir-faire, Pratiques numériques, Productions de contenus culturels, Services associés et enfin l’Accessibilité.Il permet également une mise en réseau des professionnels, en proposant, dans chaque « fiche » correspondant à une initiative, le contact référent et les moyens humains, techniques et financiers nécessaires pour chaque action présentée, en vue d’une éventuelle réplique dans d’autres structures. Exclusivement numérique, il est voué à s’enrichir au gré des contributions des professionnels de la région, qui souhaiteront faire connaître leurs actions.Voici la liste des nouvelles fiches ajoutées :Dans la rubrique Accessibilité :Accessible ! – Médiathèque Espace Terraqué, CarnacDans la rubrique Convivialité et citoyenneté :Café-jeux — Bibliothèque municipale, CallacDans la rubrique Lieux d’échanges et de savoir-faire :Lire au Landry — Bibliothèque municipale, Rennes-LandryDans la rubrique Pratiques numériques :AtelierLab — Médiathèque François Mitterrand, LorientÀ consulter ci-dessous :