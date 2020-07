Inkibator : des mots croisés créés par des femmes, pour plus de diversité

Que ce soit dans le lexique utilisé ou les thèmes abordés, les mots croisés véhiculent des idées, souvent le reflet des pensées de leurs créateurs, des hommes pour la plupart. Pour plus de diversité, Laura Braunstein, bibliothécaire au Dartmouth College, situé dans l’État du New Hampshire (États-Unis) a décidé de lancer son propre site web de mots croisés indépendants, du nom d’Inkubator. Le projet est simple : publier uniquement les grilles de femmes — cis ou trans — mais également de personnes non binaires.







Âgée de 50 ans, Laura Braunstein résout des mots croisés depuis son enfance. « Mon grand-père était un immigré libanais. Il détachait tout le temps les grilles des mots croisés pour pratiquer son anglais et il me demandait souvent de l’aider », se souvient-elle.



Elle a publié sa première grille de mots croisés avec l’American Values Club en 2017, puis son premier en solo en 2018, dans les pages du New York Times.



Le projet d'Inkubator a émergé en 2018 : force était de constater que le secteur des mots croisés n'avait rien de diversifié. « Il n'y a pas beaucoup de femmes ou de personnes de couleur dans ce milieu », dénonce-t-elle. En 2019, seuls 18 % des grilles de mots croisés du New York Times ont été conçus par des femmes (via Seven Days ).

Menstruation, identité de genre : d'autrees sujets



Lancé en collaboration avec Tracy Bennett, créatrice de mots croisés originaire du Michigan, Inkubator publie deux grilles par mois — bientôt trois — créées uniquement par des femmes qu’elles soient cis ou trans, ou personnes non binaires.



Pour les deux conceptrices, il s’agissait avant tout de faire preuve d’inclusivité et d’éviter l’hétéronormativité, car une grille de mots croisés n’est jamais neutre : les connaissances personnelles du créateur et ses préjugés s’invitent, même malgré lui, dans les cases.



Ainsi, en plus de participer à la réduction des disparités dans le secteur des mots croisés, le choix des créateurs influe sur les thèmes ou les mots utilisés. Chez l’Inkubator, les grilles peuvent aborder des sujets féministes ou queers. Par exemple, une grille de mots croisés sur le thème des menstruations a récemment été publiée.