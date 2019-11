Insertion des personnes handicapées : une centaine d’entreprises s’engage

Liste des 10 engagements de la charte :

Les entreprises signataires :

Cet engagement fait suite à une mission confiée, le 11 juillet dernier, par la secrétaire d’État du Premier ministre chargé des personnes handicapées, Sophie Cluzel. Elle vise à agir en faveur de l’insertion des personnes handicapées au sein des entreprises.Sophie Cluzel avait alors chargé Jean Pierre Letartre, président de Entreprise et Cités, et Christian Sanchez, conseiller social de LVMH, ainsi qu’avec la collaboration du groupe Les Echos Le Parisien, d’entreprendre cette démarche auprès des entreprises.C’est dans les locaux du groupe Les Echos Le Parisen que s’est conclu la mobilisation. Elle s’est concrétisée à travers la signature d’une charte d’engagement opérationnel de plus d’une centaine d’entreprises.Parmi les objectifs de cette mission, figure en priorité celui d’inciter les entreprises sur différents axes contribuant à l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées. Il s’agira pour elles de veiller à développer et pérenniser le lien entre les écoles et les entreprises, permettre aux jeunes, par les stages et l’apprentissage, de préciser leur projet professionnel, sensibiliser les collaborateurs au handicap, développer une culture managériale de la diversité, s’engager à des achats responsables et créer des passerelles avec les ESAT (Établissement et service d’aide par le travail) et les entreprises adaptées.Cette initiative a pour ambition de lutter contre le chômage qui touche aujourd’hui plus de 500.000 personnes en situation de handicap, et de considérer que cela est du ressort de tous les acteurs, des associations jusqu’à l’Etat, mais aussi des entreprises privées comme publiques.1. L’accueil des élèves handicapés dans nos entreprises, dès le stage de 3ème, pour leur permettre d’imaginer clairement un futur professionnel et d’orienter leurs études.2. L’accès des élèves et étudiants handicapés au monde de l’entreprise notamment par la voie de l’apprentissage, de l’alternance et du stage en entreprise.3. L’accès à l’entretien de recrutement pour toute candidature de personnes handicapées ayant le profil et les compétences pour tous les postes disponibles.4. La mise en œuvre régulière d’actions internes de sensibilisation pour lutter contre les stéréotypes et les discriminations à l’égard des personnes handicapées.5. La mobilisation de tout nouveau collaborateur autour des enjeux du handicap en entreprise lors de son accueil et de son parcours d’intégration.6. L’optimisation de l’accès aux outils d’entreprise, notamment numériques, aux personnes en situation de handicap.7. L’intégration de “l’accessibilité numérique” dans la conception des schémas directeurs des systèmes d’informations, et le développement des solutions numériques.8. Le développement des engagements économiques avec les Entreprises Adaptées, les Etablissements Spécialisés d’Aide par le Travail et les Travailleurs Indépendants Handicapés dans le but de leur confier des commandes et des missions de sous-traitance répondant à nos exigencesde qualité.9. Le développement de passerelles avec les entreprises adaptées et ESAT afin de permettre l’intégration de personnes handicapées dans toutes les entreprises.10. L’intégration de critères sociaux relatifs au handicap et à l’inclusion dans les appels d’offre et les prérequis pour y souscrire, afin d’engager l’ensemble de nos partenaires dans cette approche inclusive.Groupe ACCOR, ADECCO, Groupe ADP, AIR France, Groupe ALTICE FRANCE, AMAZON, Amundi, AON, Groupe ARES, ARKEMA, ASSYSTEM, Groupe ATOS, AUCHAN RETAIL FRANCE, AUSTRALIE, BAYER, BNP PARIBAS, BOUYGUES, Groupe BPCE, BPl France, CAFE JOYEUX, CAP GEMINI CARREFOUR, Groupe CASINO, C.DISCOUNT, CGI, COVEA, Groupe CREDIT AGRICOLE SA, DECATHLON, DELOITTE, DENTSU AEGIS, DOCTOLIB, DOMINIQUE DE LA GARANDERIE, ECONOCOM, EDF, ENGIE, ESSEC, EXPLEO, EY, FINANCIERE HERVE, FENCA, Groupe FONCIA, FONDATION ENTREPRENDRE, FRANCAISE DES JEUX, FRANCE TELEVISIONS, GRDF, Groupe GROUPAMA, HACHETTE LIVRE, HAVAS, IPSEN, JULES, KLESIA, La Banque Postale, LA POSTE, Groupe LEGRAND, LEROY MERLIN L’OREAL, LVMH, MABEO INDUSTRIES, Groupe MACIF, MANPOWER, MANULOC, MEDEF, MICROSOFT France, molotov, MONOPRIX, OF AM, ORANGE, Groupe ORANO, OUI CARE, Groupe Partnaire, PLASTIC OMNIUM, PRISM’EMPLOI, PSA, PWC, RADIO France, REXEL, Ricol & Lastevrie, Groupe ROCHER, RTE, SAFRAN, SALESFORCE, SAMSIC, SCHNEIDER ELECTRIC, Groupe SCOR, SEMMARIS, Groupe SIEMENS France, SILL ENTREPRISES, SNCF, SOCIETE GENERALE, SOFINORD, Groupe SOS, STEF, STMICROELECTRONICS, SUEZ, SYNERGIE, TEREVA, Groupe TF1, THALES, THUASNE, Groupe TOTAL, U2P, UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD, VALEO, VEOLIA, VERLINGUE, VINCI, WAVESTONE