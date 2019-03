Institut français : Fabrice Rozié chargé du développement et coopération artistiques

L’Institut français annonce par voie de communiqué la nomination de Fabrice Rozié au poste de directeur du département développement et coopération artistiques à compter du 4 mars 2019.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Fabrice Rozié, diplômé de l’École normale supérieure (Fontenay Saint-Cloud), titulaire d’un Master of Philosophy en littérature anglaise (Trinity College, Dublin) et d’une thèse de doctorat en littérature française (Nanterre, Paris X), a précédemment occupé la fonction d’attaché culturel au Consulat de France à Chicago (2012-2017).



Dans ce poste, il a accompagné de nombreux événements dans les domaines artistique et universitaire. Grâce au soutien de l’Institut français, il a notamment joué un grand rôle dans la réalisation de deux projets exceptionnels du maire de Chicago, à savoir la relance de la foire d’art « Expo Chicago » et la création d’une biennale d’architecture, « Chicago Architecture Biennal ».



Pour mener à bien ces projets, Fabrice Rozié a organisé des échanges de curateurs et d’architectes français et américains ; il a soutenu des installations d’artistes français réputés (Daniel Buren et Christian Boltanski) ; il a créé des résidences d’artistes français dans le quartier africain-américain du South Side à Chicago en collaboration avec l’artiste Theaster Gates ; il a accompagné l’accueil d’une exposition, « Singing Stones » du Palais de Tokyo, réunissant des artistes français et américains et invitant les arts visuels à dialoguer avec l’architecture.



Dans le cadre d’un partenariat avec l’Institut français, cette initiative du Palais de Tokyo a été accueillie par le DuSable Museum, tout premier musée d’art et d’histoire de la communauté africaine-américaine des États-Unis.

Chargé de cours respectivement à l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne (1996-1999) et à l’Institut d’Études politiques de Paris (2001-2003), Fabrice Rozié a par ailleurs occupé de nombreuses fonctions dans le secteur du livre et de l’édition.



Il a créé et dirigé le département livre à l’Ambassade de France aux États-Unis de 2004 à 2007. Il a été à cette époque à l’origine de la présence nombreuse des écrivains francophones à chaque édition de « World Voices », le festival des littératures du monde de New York, créé par le romancier Salman Rushdie. Il est également l’auteur d’une pièce intitulée Liaison transatlantique.



Enfin, Fabrice Rozié a coordonné depuis les États-Unis un cycle de débats et de propositions artistiques sur les politiques de la ville, sous le titre de « City/Cité », lequel a réuni des experts, des responsables et des artistes, à Chicago, Detroit et Paris. Une étape a été accueillie au Centquatre-Paris.



Fabrice Rozié est Chevalier des Arts et des Lettres.