Intelligence artificielle : les machines peuvent-elles écrire des poèmes ?

(photo d'illustration, Crystal, CC BY 2.0)



Deux poèmes de l'IA, à gauche, pour exprimer la joie, à droite pour la tristesse

Deux propositions, en vers libres, de l'intelligence artificielle

Des chercheurs de l'université du Colorado ont mis au point un générateur automatique de textes spécifiquement orienté vers la production de poèmes, à partir d'un modèle en libre accès déjà entrainé à la reconnaissance et à la création de textes.Au départ conçue pour générer des paroles de chansons, l'intelligence artificielle aura finalement été entrainée à la composition de poèmes, avec un volume plus important de ce type de textes disponibles librement sous la forme de base de données. À l'aide des textes disponibles sur la plateforme du Projet Gutenberg, les chercheurs ont « entrainé » leur intelligence artificielle en catégorisant les termes et les textes selon les différentes émotions.« À la fin, nous avions cinq modèles d'émotions distincts pour la joie, la tristesse, la confiance, la colère et le pressentiment, mais nous avions également un modèle axé sur le rêve. Ce dernier [...] se concentre moins sur la structure, comme c'est d'habitude le cas dans la génération automatique de poésie, et plus sur un style en vers libres qui cherche à imiter et à reproduire la finesse et la créativité des vrais poètes », détaille Brendan Bena, interne de l'université, qui a travaillé sur l'étude avec le professeur Jugal Kalita.Les textes, en anglais, ont été évalués par des lecteurs, humains cette fois, qui ont trouvé que la machine avait bien exprimé la joie, pour 87,5 % d'entre eux, et la tristesse, pour 85 % des interrogés.À l'avenir, les chercheurs entendent reproduire leurs expériences, en variant le champ lexical mis à disposition de la machine et en s'appuyant sur une intelligence artificielle plus avancée, afin de proposer des compositions un peu plus élaborées et complexes... Leur étude a été publiée à cette adresse via TechXplore